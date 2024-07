Latam amplia operação no RS com 16 voos mensais para nova rota Guarulhos-Pelotas

O destino faz parte da estratégia de ampliação da malha emergencial no Rio Grande do Sul enquanto a operação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não é normalizada. Desde maio, quando as chuvas atingiram o Estado, a companhia ampliou em 20% seu número de voos para atender a região.



A Latam inaugura, em 3 de agosto, uma nova rota entre Guarulhos (SP) e Pelotas (RS), com quatro voos por semana, considerando ida e volta. A nova rota inclui voos da própria Latam, bem como voos operados por sua parceira de codeshare Voeapass. As passagens estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais de venda. Nas viagens serão utilizadas aeronaves A319, com capacidade para até 140 passageiros.

A operação da Latam no Rio Grande do Sul mantém ainda os 24 voos semanais (considerando ida e volta) nas rotas entre São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos) e Caxias do Sul já a partir de julho. Em agosto, as rotas receberão incrementos, passando para 34 pousos e decolagens semanais.



A operação São Paulo-Canoas mantém o volume iniciado no final de junho, com 34 voos por semana entre a capital paulista e a Base Aérea da região metropolitana de Porto Alegre (considerando ida e volta) para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos.



Pela Voepass, será operada de agosto a outubro 4 frequências semanais (considerando ida e volta) na nova rota Santa Maria-Florianópolis. A companhia também contará com 6 operações semanais (considerando ida e volta) a partir de 27 de outubro entre Santa Maria e Guarulhos.