Benefícios concedidos para veículos elétricos e híbridos atraem consumidores gaúchos

Os consumidores gaúchos que fazem a aquisição de veículos elétricos ou híbridos estão sendo atraídos pelos benefícios concedidos pelas concessionárias que comercializam modelos deste segmento. Entre as vantagens apontadas pelo gerente da Iesa BYD, Ricardo Kappell, estão o fato de que os carros não pagam o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Rio Grande do Sul. Além disso, nos modelos com cinco anos ou 100 mil quilômetros as revisões são gratuitas. "São benefícios que atraem os consumidores gaúchos. Por tudo isso, o segmento elétrico e híbrido chegou para ficar no Brasil", destaca Kappell que, nesta terça-feira (9), participou do lançamento do novo carro "BYD Song Pro", na sede da Iesa BYD, em Porto Alegre.

O lançamento oficial do carro da marca chinesa BYD acontece nesta quarta-feira (10) em São Paulo. Em Porto Alegre, o evento contou com as presenças de Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil, e de Henrique Antunes, diretor comercial da BYD Brasil, que destacaram a força do povo gaúcho para se reconstruir depois da tragédia climática de maio.

Segundo Kappell, a loja da Zona Norte de Porto Alegre comercializa 300 carros elétricos e híbridos por mês. "Temos a meta de chegarmos a 450 e 500 veículos por mês até o final do ano", comenta. Conforme levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a BYD é a montadora que mais emplacou carros elétricos no País. Foram 5.265 unidades e 80,90% de participação em abril. Em segundo lugar, aparece a GWM (672), com 10,33% - a empresa vende um único modelo elétrico no Brasil, o Ora 03. A Volvo (146 carros) aparece em terceiro lugar, a JAC (138) na quarta posição e a Renault (134) na quinta posição.

Sobre o carro BYD Song Pro, o vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy, afirmou que o modelo vendido no Brasil terá um sistema de baterias de até 18,7 kWh e fará até 22,7 km/l em modo híbrido. Já o alcance elétrico mudará de uma versão para a outra, sendo de até 71 km para a versão de entrada e até 110 km para a topo de linha. Em fase de pré-venda, segundo a concessionária, o novo BYD Song Pro chegará ao mercado brasileiro em duas versões e deve custar cerca de R$ 200 mil.