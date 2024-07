Rio Grande do Sul comercializa 79.763 veículos no primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, o setor de veículos no Rio Grande do Sul registrou a venda de 79.763 unidades, o que representou um crescimento de 5,72% em comparação com o mesmo período de 2023. Somente no mês de junho deste ano, foram comercializados 18.507 automóveis - um crescimento de 227,56% em relação ao mês anterior.

Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (8) pelo presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Sincodiv/RS/Fenabrave), Jefferson Fürstenau, durante entrevista coletiva de avalição do 1º semestre de 2024 do setor automotivo gaúcho. "Sabíamos que o mês de junho teria altos índices de recuperação em função do resultado 65% menor de maio em relação a abril. Grande parte desta recuperação ocorreu pelos veículos sinistrados da enchente", destaca. Conforme Fürstenau, 30% das pessoas tinham seguro veicular e parte delas adquiriu novos carros.

No mês de junho, segundo o presidente do Sincodiv/RS, foram comercializados 9.114 veículos (crescimento de 6,19%). "O aumento nas vendas dos automóveis é atribuído ao movimento natural do mercado somado às demandas de veículos que tiveram danos com as enchentes de maio", comenta. De acordo com Fürstenau, os segmentos de comerciais leves (10,70%) e caminhões (-3,39%) comercializaram respectivamente 2.612 unidades e 934 unidades.

"O crescimento no segmento de comerciais leves reflete a demanda crescente por veículos utilitários devido à expansão do setor de logística e comércio eletrônico e aquisições em decorrência de enchente", ressalta. Já a queda nas vendas de caminhões, conforme o presidente do Sincodiv/RS, está relacionada às incertezas econômicas e aos altos custos operacionais enfrentados pelas transportadoras.

As vendas de ônibus no mês de junho atingiram 118 unidades (-17,60%). A queda reflete, segundo o sindicato, as dificuldades enfrentadas pelo setor de transporte coletivo, que ainda se recupera dos impactos da pandemia da Covid-19. O Rio Grande do Sul comercializou 4.092 motocicletas em junho (6,02%). O aumento nas vendas de moto é atribuído à crescente popularidade do meio de transporte econômico e ágil especialmente em áreas urbanas do setor de tele-entrega desde a pandemia da Covid-19, segundo a vice-presidente do Sincodiv/RS, Andrea Möller.

Com relação ao segmento de implementos rodoviários, o Rio Grande do Sul comercializou 627 unidades (7,10%). O aumento nas vendas, de acordo com o sindicato, foi impulsionado pela recuperação da atividade agrícola e pela necessidade de renovação da frota que esbarra nos altos custos dos caminhões em sua nova tecnologia EURO 6.

Para Fürstenau, os resultados de junho e do primeiro semestre de 2024 demonstram uma recuperação do mercado automotivo gaúcho. No começo deste ano, as entidades acreditavam que o setor de veículos zero quilômetro cresceria em torno de 12% - agora o crescimento foi estimado para 8%. O presidente do Sincodiv/RS explica que o Brasil cresceu 16% e o Rio Grande do Sul 5,7%.

"Perdemos 10% no mês de maio em função das enchentes. Esperamos recuperar em julho e agosto. Nossa média de vendas mensal está entre 14 e 15 mil unidades emplacadas", comenta. Somente no mês de junho, as concessionárias comercializaram cerca de 17 mil veículos em função da recuperação de maio e as indenizações de seguros.

No mês de maio de 2024, a distribuição de veículos no Rio Grande do Sul caiu para a nona posição no ranking nacional de vendas, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco. "Até o momento, o setor de distribuição de veículos não conseguiu se beneficiar de nenhuma linha de crédito do governo federal que pudesse auxiliar a reconstrução das 300 concessionárias que foram atingidas diretamente pelas enchentes", acrescenta Fürstenau.

No dia 13 de agosto, o Sincodiv/RS e a Fenabrave/RS realizam o 1º Feirão de Empregos do setor automotivo. Serão oferecidas vagas para trabalhadores de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A iniciativa será realizada no estacionamento do sindicato na avenida Pátria, 750, no bairro Floresta, em Porto Alegre.