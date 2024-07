Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em alta de 0,22%, aos 126,5 mil pontos

cobrará preços mais altos na gasolina e no GLP A acentuação de ganhos em Petrobras (ON +2,33%, PN +2,45%) após o anúncio de que a estatalassegurou fechamento levemente positivo para o Ibovespa na sessão.

Nesta segunda-feira (8), o índice da B3 oscilou até os 125.613,54, na mínima, tendo iniciado o dia aos 126.280,29 pontos. E fechou bem perto da máxima do dia (+0,23%, aos 126.551,30 pontos), ampliando a série positiva pela sexta sessão e igualando, em extensão, sequência vista em fevereiro. No ajuste final, o índice mostrava 126.548,34, em alta de 0,22% no fechamento. O giro ficou em R$ 19,2 bilhões.

No começo da tarde, a Petrobras anunciou o primeiro aumento da gasolina no ano, também o primeiro da gestão da presidente Magda Chambriard. O reajuste gira em torno dos 7,8%, ou mais R$ 0,20 por litro. O preço para as distribuidoras passa a ser, em média, de R$ 3,01 a partir de amanhã, informou a estatal. A empresa também reajustou o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que permanecia sem aumento desde março de 2022. O preço de venda para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 34,70 por botijão de 13kg, uma alta de R$ 3,10.

O avanço registrado pelas ações da estatal nesta segunda-feira se contrapôs ao dia negativo para os grandes bancos e para Vale (ON -0,79%). No setor financeiro, BB ON cedeu 1,65% e Santander Unit, 2,10%, na mínima do dia no fechamento. Por sua vez, Bradesco teve ajuste discreto e destoou do sinal no fim da sessão, com a ON em alta de 0,18% e a PN, sem variação, em dia de leve perda para Itaú (PN -0,18%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Weg (+5,40%), Azul (+4,99%) e CCR (+2,55%). No lado oposto, Magazine Luiza (-5,84%), CVC (-2,91%) e Eneva (-2,89%).

boletim Focus desta manhã . A estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, calcula que o aumento da gasolina, de R$ 0,20 por litro, deve representar elevação em torno de 2,50% na bomba, com impacto total para o IPCA de 13 pontos-base, sendo 9 pontos na leitura de julho. A sessão havia começado de forma mais desfavorável aos ativos brasileiros — não apenas na Bolsa, mas também no câmbio e na curva de juros doméstica — com nova rodada de elevação de expectativas do mercado para a inflação no. A estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, calcula que o aumento da gasolina, de R$ 0,20 por litro, deve representar elevação em torno de 2,50% na bomba, com impacto total para o IPCA de 13 pontos-base, sendo 9 pontos na leitura de julho.

Para além do aumento anunciado hoje pela Petrobras, a agenda desta semana traz, entre os destaques, o IPCA de junho, na quarta feira (10), observa Hemelin Mendonça, sócia da AVG Capital. "O mercado espera que a parte de alimentos continue sendo muito afetada em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul", acrescenta.

Além do IPCA na quarta, nos Estados Unidos haverá a divulgação das inflações ao consumidor e ao produtor (CPI e PPI, respectivamente, nas siglas em inglês), na quinta (11) e na sexta-feira (12), pela ordem. "Sem dúvida, vai ser uma semana bastante movimentada já que teremos, também, o início da temporada de resultados do segundo trimestre nos EUA, com a divulgação dos balanços dos bancos ao final da semana."