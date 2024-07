Campanha incentiva o consumo de negócios e produtos locais para ajudar a reerguer a Capital

A plataforma DestinoPOA lança nesta segunda-feira (8) a campanha “Nosso Porto Alegre de Novo”, que tem por objetivo engajar moradores e visitantes no processo de reconstrução da cidade pós-enchente. A cerimônia para convidados será realizada no restaurante Bah, do Barra Shopping Sul, a partir das 18h.

“Queremos que, apesar de tudo, nossa cidade volte a sorrir. Por meio do DestinoPOA, vamos conectar as pessoas e os estabelecimentos, oferecendo o mais completo catálogo de negócios de Porto Alegre”, explica Gabrielle Signor, gerente do projeto e sócia da Somos.RS, grupo especializado em negócios de turismo. Até o momento, o portal tem mais de 230 empreendimentos cadastrados.Ao navegar(@destinopoaoficial),Os usuários também conseguem acompanhar o status referente aos estabelecimentos que estão abertos ou fechados. A campanha conta ainda com a venda de vouchers solidários - em que parte do valor será doado a empresas impactadas pela enchente.Outra novidade que chega com a campanha é a possibilidade de autocadastro para o catálogo de negócios do porta l. Empresários ou colaboradores responsáveis podem incluir empresas, experiências ou produtos, a fim de centralizar as informações de estabelecimentos da cidade e facilitar a busca dos moradores e visitantes., tendo em vista que existem empresas da capital gaúcha que vendem para outros estados, como marcas de roupas e acessórios, cervejarias, vinícolas e muitas outras opções. “E, se alguém tem viagem marcada para Porto Alegre, pedimos que não cancele, mas remarque. É com esse fluxo que vamos recuperar os negócios e levar pequenas doses de felicidade às milhares de vidas duramente afetadas pela inundação”, completa Gabrielle.E quem melhor do que os próprios porto-alegrenses para contagiar as pessoas e motivá-las a sair de casa e voltar a sorrir? Pensando nisso,e ir ao seu local preferido da capital fazer uma foto e “dar um gás” na vontade de redescobrir Porto. Profissionais de comunicação, da alta gastronomia, influencers, comediantes, músicos, empresários, entre tantos outros, foram convidados para fazer esses registros e divulgar nas suas redes sociais, criando uma grande conexão do bem.Ao comprar um voucher solidário, o consumidor vai apoiar a retomada da cidade de duas formas: garantindo o consumo em um estabelecimento local e doando parte deste valor. Entre as empresas solidárias que já aderiram à campanha estão o charmoso Café da Catedral e a Quinta das Tarumãs - propriedade que faz parte dos Caminhos Rurais.