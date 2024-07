Coopera RS se aproxima de 1 mil toneladas de alimentos arrecadados

Uma iniciativa liderada pelo Sistema Ocergs para auxiliar os impactados pelas enchentes que atingiram recentemente o Rio Grande do Sul, o Coopera RS, está perto de ultrapassar a marca de 1 mil toneladas de alimentos angariados. A ação, que já ajudou mais de 12 mil pessoas, recolheu até agora em torno de 950 toneladas de mantimentos, assim como 400 toneladas de produtos de limpeza, mais de 40 mil peças de roupas, 11 mil cobertores e milhares de litros de água, colchões, fraldas, travesseiros, entre outras doações.

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, ressalta que o cooperativismo será muito importante na reconstrução do Estado. “Todo esse trabalho feito nesses 60 dias, foi um trabalho de solidariedade, de apoio, de ajuda aos flagelados”, enfatiza o dirigente. Ele acrescenta que, além dos itens distribuídos, as cooperativas de crédito têm disponibilizado recursos que vão ser aplicados nessa retomada. Hartmann adianta que o Coopera RS será mantido, enquanto as doações continuarem.

O presidente do Sistema Ocergs participou neste sábado (6) da celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado sempre no primeiro sábado de julho. Em evento realizado na Cooperlíquidos, em Canoas, ele aproveitou o chamado Dia C para agradecer aos doadores e homenagear os voluntários que fizeram parte da campanha Coopera RS.

faturamento de aproximadamente R$ 86 bilhões Quanto ao desempenho das cooperativas gaúchas, apesar das dificuldades enfrentadas atualmente no pós-enchentes, Hartmann manifesta otimismo. Ele detalha que as associações registraram no ano passado um crescimento de cerca de 3%, alcançando um

O dirigente adianta que a meta, até 2027, é chegar a um patamar em torno de R$ 150 bilhões de resultado. “Estamos convencidos que, se tivermos dois anos bons (com condições de clima adequadas), vamos chegar lá”, prevê o presidente Sistema Ocergs. No entanto, ele defende que é fundamental que os produtores possam renegociar condições de crédito e tenham acesso mais facilitado a financiamentos.

Também presente ao evento do Dia C ocorrido em Canoas, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, argumenta que a prática do cooperativismo é a forma ideal de associações trabalharem juntas e conseguirem melhores condições para barganhar preços na hora de negociar insumos. Sobre o futuro do Rio Grande do Sul depois da catástrofe climática, o secretário aponta como um problema a ser enfrentado os gargalos logísticos ocasionados pelo fenômeno.

Porém, ele frisa que o governo está realizando investimentos nesse setor para tentar normalizar a situação e atender, inclusive, o escoamento da próxima safra agrícola. Outra preocupação de Kuhn é quanto à recuperação de solo e restauração de fertilidade para o plantio. “O maior patrimônio que o agricultor tem, seja ele cooperado ou individual, é o solo”, conclui o secretário.