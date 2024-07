ExpoBento e Fenavinho projetam negócios ao redor dos R$ 50 milhões

A 32ª ExpoBento, considerada uma das maiores feiras de compras e entretenimento do País, e 19ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) vão ocorrer, no período de 11 a 21 de julho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Neste ano, os eventos reunirão 450 marcas expositoras, sendo 90% delas gaúchas. A projeção de negócios é de aproximadamente R$ 50 milhões conforme o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG).De acordo com Ana Paula Côrtes Foresti, imperatriz do vinho e Liege Sobirai, dama de honra da ExpoBento e Fenavinho, os eventos, que ocorrem juntos desde 2019, neste ano assumem um caráter de desafio em retomar não só os negócios, mas ajudar a reerguer o Rio Grande do Sul, pensamento compartilhado com a CIC-BG. As datas foram alteradas em função da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio, também afetando gravemente localidades do interior do município. Por outro lado, a movimentação dos negócios deve repetir o mesmo desempenho obtido em 2023. Nesta edição, segundo a coordenadora do comitê da 19ª Fenavinho, Patrícia Pedrotti, haverá mais de 120 shows artísticos e uma série de inovações para uma previsão de público de 250 mil visitantes. Patrícia destacou também que a ExpoBento e a Fenavinho não serão prejudicadas em relação ao deslocamentos de turistas até o município serrano. Ela comenta que o aeroporto de Caxias do Sul está funcionando normalmente e as estradas que dão acesso a Bento Gonçalves estão liberadas. E a rede hoteleira também está pronta para receber os visitantes. A alimentação na Fenavinho será atendida por cinco cozinhas – tábua de frios, pizzas, massas, pratos típicos e cozinha oriental. Quem estiver degustando vinhos e espumantes nos espaços das vinícolas poderá escolher e apreciar a gastronomia de qualquer um deles. “Estamos preparando uma experiência única, inédita e marcante para receber o público, dando continuidade a um movimento de valorização do setor vitivinícola em sua plenitude: começando pelo viticultor, a agroindústria familiar e chegando às excelentes vinícolas que elevam o nome do vinho brasileiro”, explica Patrícia.Já a diretora de marketing da ExpoBento e da Fenavinho, Taciele Monteiro, explica que as novidades deste ano vão desde o layout do evento até o combo de atrações. Logo no início, o percurso que passa pelo espaço da Indústria e Comércio foi revitalizado.O Mundo da Moda e o Espaço Variedades mostram todo seu potencial de boas compras para agregar público. O tradicional espaço Agroindústria Familiar também ganha novo visual, e será realocado para o pavilhão D, ganhando maior área e oferecendo comodidade extra para a visitação e as compras.A Fenavinho também terá layout renovado e trará novas experiências gastronômicas. A festa contará com um espaço maior, e os estabelecimentos vinícolas participarão com áreas de exposição mais interativas: planejadas para receber o visitante e oportunizar que ele deguste, ali mesmo, com conforto e comodidade, os rótulos de cada marca.