Chuvas no Estado afetaram desempenho da indústria

O desastre que se abateu sobre o Rio Grande do Sul afetou a produção tanto da indústria local quanto da indústria nacional em maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção industrial recuou 0,9% em maio ante junho, com perdas em 16 das 25 atividades investigadas.

As duas maiores contribuições negativas para o resultado geral da indústria partiram de veículos (-11,7%) e de produtos alimentícios (-4,0%), ambos os setores impactados pelas enchentes em território gaúcho. "Você tem por conta desse evento impacto direto para plantas industriais do Rio Grande do Sul e em plantas industriais em outras Unidades da Federação", afirmou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Em veículos automotores, houve paralisação em montadora de veículos e em fábricas de autopeças por conta das chuvas, o que afetou o abastecimento em outras regiões do País. Quanto aos produtos alimentícios, as chuvas no Rio Grande do Sul podem ter impactado via complexo de carnes (aves, bovinos e suínos) e derivados da soja, por exemplo.

O pesquisador lembra que a indústria já vinha de uma queda na produção no mês anterior. Já em maio, diversos segmentos industriais mostraram comportamento negativo sob influência das chuvas, confirmou Macedo.

Além de veículos e alimentícios, as enchentes afetaram também uma parcela dos setores de calçados, fumo, produtos químicos e máquinas e equipamentos para o setor agrícola. O gerente do IBGE conta que há relatos de indústrias antes paralisadas pelas chuvas e que agora retomaram a produção, embora algumas talvez não tenham conseguido retornar completamente.