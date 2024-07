Ingressos para a Expointer 2024 em Esteio ficam mais caros

Os ingressos para a 47ª Expointer, que será realizada de 24 de agosto a 1º de setembro de 2024, em Esteio, estão mais caros. O público que for visitar o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil vai desembolsar o valor de R$ 18,00 (inteira) e R$ 9,00 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes terá um custo de R$ 46,00.

A tabela de preços que será praticada para ocupação das áreas do parque durante a feira também foi divulgada e acordada pela Comissão Executiva da Expointer. Podem participar como expositores os criadores de animais; agropecuaristas; empresas industriais e comerciais de máquinas, implementos e equipamentos, produtos agropecuários e agrícolas; entidades legalmente constituídas e pessoas físicas que façam sua inscrição prévia e que assinem termos de autorização de uso e contratos junto à Administração do parque.

No ano passado, os ingressos para a 46ª Expointer, que aconteceu de 26 de agosto a 3 de setembro, tinham o custo de R$ 16,00 para pedestre, com meia-entrada (R$ 8,00) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagaram. O estacionamento de carros tinha o valor de R$ 40,00 - e não incluía a entrada do motorista e nem dos demais passageiros. A feira de 2023 teve um incremento de 5,96% de público e de 11,76% em volume de negócios e superou em números, a edição de 2022, que bateu todos os recordes. No ano passado, foram 818.943 visitantes e R$ 7.986.726.414,99 foram comercializados.

O regulamento da Expointer 2024 possui informações sobre o início da montagem dos estandes no parque, assim como a desmontagem, credenciamento e normas gerais do evento. A exposição em Esteio é promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, e tem como copromotores as federações da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS). A exposição tem a parceria da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), do Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) e da prefeitura de Esteio.