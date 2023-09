A 46ª edição da Expointer foi, novamente, um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul. Não apenas em vendas e número de público, a mostra foi grandiosa por ter concentrado os principais assuntos do Estado ao longo de nove dias. O que ocorreu na Expointer repercutiu pelo Brasil afora. Lembre alguns momentos:

Resiliência dos produtores do agro e apoio ao setor lácteo

Arita, Artur e Costa reuniram a imprensa na Expointer

/Itamar Aguiar/Ascom SES/JC

A relevância do agro para a economia, a resiliência dos produtores e trabalhadores do campo e a cobrança de medidas de apoio ao setor lácteo foram alguns dos pontos que marcaram os discursos na abertura oficial da 46ª Expointer, na manhã de sexta-feira no Parque Assis Brasil, em Esteio. A cerimônia também teve apresentações artísticas e desfile de campeões.

Colheita do arroz foi lançada

federarroz - colheita do arroz - expointer - Alexandre Velho - Gedeão Pereira - farsul - secretário da agricultura Giovani Feltes

/Federarroz/Divulgação/JC

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) anunciou que a 34ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão.

Cadeia do leite fez reivindicações

Final do Concurso Leiteiro na 46ª Expointer.

/ANA TERRA FIRMINO/JC

Os produtores de leite do Rio Grande do Sul promoveram um ato de protesto na Expointer 2023, alertando para a forte crise no setor, mobilizando também as indústrias. Ocorreu no seminário RS Carbon Free, na Casa da Indústria de Laticínios, espaço do Sindilat/RS, onde dirigentes da entidade manifestaram apoio à causa.

Ministros representaram o governo federal

46° Expointer - Coletiva Ministro Agricultura Pecuária, Carlos Fávaro e Ministro da Secom, Paulo Pimenta

/IVO GONÇALVES/JC

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, marcou presença na Expointer, onde falou sobre a possibilidade de instalação de um programa para estruturação de dívidas de produtores agrícolas que foram impactados pelos três períodos de estiagem sofridos no Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos. Fávaro e o ministro-chefe da Comunicação, Paulo Pimenta, concederam entrevista coletiva no Parque Assis Brasil.

Sucesso da Agricultura Familiar

Assinatura de convênio para viaduto em Esteio. Expointer. Governador Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, Diretor de Operações do BRDE.

/Tânia Meinerz/JC

Um dos espaços mais concorridos da 46ª Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar bateu recorde de vendas já no primeiro final de semana da mostra. Com alta circulação de público, também apresentou neste ano o maior número de expositores. Foram 372 empreendimentos selecionados, de 174 municípios, distribuídos em 338 estandes e sete cozinhas. Entre os estandes mais movimentados estiveram os de embutidos, erva-mate, queijos, doces coloniais, pães e cucas.

Tecnologia presente no parque

46° Expointer - Simulador de drone - Pavilhão Internacional

/IVO GONÇALVES/JC

A tecnologia chegou com tudo na Expointer 2023. Os visitantes podiam se localizar através de mapas disponíveis em QR Codes e alguns estandes promoveram até experiências com automação. Foi o caso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), que demonstrou a relevância dos drones para o desenvolvimento rural.

Prêmio O Futuro da Terra

Premio Futuro da Terra. 46 ªExpointer.

/TÂNIA MEINERZ/JC

A 27ª edição do Prêmio O Futuro da Terra foi realizada no dia 28 no auditório da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), na 46ª Expointer. A premiação, a partir de uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), visa reconhecer os destaques da pesquisa e da ciência do agronegócio gaúcho.



Emater estima produção gaúcha

46° Expointer - Coletiva de Impressa Emater -

/IVO GONÇALVES/JC

A Emater divulgou, durante a feira, que a safra gaúcha de grãos no verão 2023/2024 deverá crescer 49,1% em volume, por conta da boa oferta hídrica que deverá ser proporcionada pelo El Niño. Com isso, o Rio Grande do Sul poderá ter uma colheita de 36 milhões de toneladas ante as 24,2 milhões de toneladas alcançadas no período anterior. Destaque para o milho e a soja, cujas perspectivas são de um salto de 53,2% e de 73% na produção, respectivamente.

Investimentos para armazenagem

46° Expointer - Lançamento programa Impulsiona RS - Municípios em Expansão - Governador Eduardo Leite - Secretário Estadual de Parcerias e Concessão, Pedro Capeluppi

/IVO GONÇALVES/JC

Com a previsão de uma safra de verão de grãos recorde no Estado, estimada em 36 milhões de toneladas, a Expointer também marcou a celebração de parcerias voltadas a investimentos em armazenagem. Cooperativas como a Cotrijal- Agropecuária e Industrial, de Não-Me-Toque, a Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa), e a Cotripal, de Panambi, firmaram termos com o BRDE para ampliação da capacidade de estocagem de grãos.



Desfile das raças campeãs

Cleber Prodanov falou sobre o projeto de ecossistema de inovação

/Tânia Meinerz/JC