Inscrições para concurso da Unipampa se encerra nesta quinta-feira

Interessados nas vagas de professor na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) têm até esta quinta-feira (4) para se increver. O pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 90,00 ou R$ 180,00, a depender do cargo, deve ser efetuado até sexta-feira (5).

Há vagas para a carreira do Magistério Superior e de Substituto, com salários que chegam a R$ 10,4 mil. As oportunidades disponíveis são divididas por áreas de conhecimento, conforme os respectivos Campus de lotação:



Jaguarão: Produção Cultural (1);

Santana do Livramento: Teoria Econômica (1);

Uruguaiana: Nutrição Animal, Alimentação e Produção de Não-ruminantes; Avicultura; Suinocultura (1); e Enfermagem Obstétrica (Substituto).

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha graduação, bem como título de doutorado na área de conhecimento da vaga pleiteada. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de títulos, prova didática e entrevista, com datas, horários e locais, a serem informados posteriormente. De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.