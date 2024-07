Mercado imobiliário aquece após maio conturbado

Entre os dias 6 de maio e 27 de junho, a Guarida intermediou 413 pedidos de mudança nos contratos de aluguel . Segundo Spolavori, a Guarida obteve êxito em uma grande parte das renegociações. Entre as mudanças propostas, estavam o desconto no pagamento do aluguel e a solicitação por um período de aluguel grátis.

O número de desocupação de imóveis da Guarida não aumentou no último mês. De acordo com Spolavori, esse tem sido um cenário comum nos últimos anos . Ao invés disso, o crescimento observado veio dos pedidos de renegociação de aluguel.

O aquecimento do mercado de imóveis no período pós-enchente contraria a chamada alta temporada de aluguéis, que normalmente abrange janeiro, fevereiro e março. Nestes meses, aumenta a circulação de pessoas entre diferentes cidades.

A queda brusca no número de visitações de imóveis no mês de maio foi sucedida por um expressivo crescimento do mercado imobiliário em junho . Isso se explica, em parte, pela procura de muitos por uma nova moradia depois dos estragos causados pela enchente. De acordo com pesquisa realizada pela startup Loft em parceria com a Offerwise, 30% dos gaúchos consideram mudar de casa para fugir de eventos climáticos extremos .

Aluguel de imóveis sofreu com os alagamentos provocados pela enchente no Estado

A imobiliária Auxiliadora Predial reuniu dados para avaliar as variações no preço do metro quadrado em diferentes bairros de Porto Alegre. Apesar disso, de acordo com o diretor de aluguéis da imobiliária, Mário Cesar, o preço já aumentava mesmo antes das enchentes.

Como o prejuízo com as chuvas era maior do que o previsto, as pessoas que haviam se abrigado na casa de familiares passaram a procurar por imóveis mobiliados. Isso explica o aumento de 67% na demanda por imóveis para locação após 15 de maio. O problema é que, naquela data, 30% do estoque de imóveis da Auxiliadora Predial estava inacessível em virtude das enchentes.

Segundo o diretor da Auxiliadora, o encarecimento do metro quadrado nos bairros de Porto Alegre pode estar relacionado ao crescimento da demanda e também à diminuição da oferta de imóveis. Uma parcela dos imóveis do bairro Sarandi ficou indisponível para aluguel depois das chuvas. Como resultado, o preço daqueles que ainda podiam ser alugados aumentou.

No bairro Petrópolis, que não ficou alagado depois das enchentes, o principal motivo para o aumento do preço do metro quadrado foi o crescimento da demanda. Entre junho e maio de 2023, o metro quadrado de um imóvel com um dormitório neste bairro custava R$ 36,73. No mesmo período de 2024, o preço passou a ser R$ 46,57, o que representa uma variação YOY (year over year) de 26,8%.

A Auxiliadora Predial também precisou intermediar renegociações de contratos de aluguel entre proprietários e inquilinos. O diretor da Auxiliadora afirma que foi adicionada uma cláusula de desconto a 10% dos contratos da imobiliária. Ainda segundo ele, os proprietários dos imóveis foram compreensivos com a situação.

Caso houvesse algum tipo de problema nas renegociações, os inquilinos poderiam ser amparados pela Lei do Inquilinato. De acordo com a norma, a partir de 10 dias incapacitado de acessar o imóvel, o inquilino deve receber um desconto no pagamento do aluguel proporcional ao tempo afastado.