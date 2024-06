Preço do aluguel estabiliza em Porto Alegre, mas não reflete impacto da enchente

*Com agências

O preço do metro quadrado para aluguel registrou ligeira queda em Porto Alegre em maio, interrompendo dez altas seguidas. O valor passou de R$ 34,00 para R$ 33,96, um decréscimo de 0,13%, o que pode é considerado como uma estabilização, já que a variação foi muito pequena. É o que mostra o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, divulgada nesta sexta-feira (14).

Os dados ainda não trazem o impacto da enchente no Rio Grande do Sul no mês passado, com alagamentos inclusive em diversos bairros de Porto Alegre. “Maio foi um mês atípico dada a tragédia que assolou Porto Alegre e o restante do Estado. Os dados, porém, ainda não são suficientes para dimensionar todas as mudanças em curso. Os impactos serão sentidos no mercado da Capital ao longo dos próximos meses”, afirma Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar.

Houve uma redução no número de anúncios fechados no período analisado. Ainda assim, foi possível fazer uma observação assertiva do preço tanto na cidade como nos bairros pesquisados todos os meses. A pesquisa mostra que o desconto médio oferecido nas negociações entre proprietários e locatários foi de 3,3% em maio, -0,4 ponto porcentual em comparação com abril.

Entre os bairros mais valorizados nos últimos três meses estão Mont’ Serrat (23,7%), Bom Jesus(18,4%) e Bela Vista (17,3%). Entre as áreas que desvalorizaram no mês passado, a principal foi a do bairro Teresópolis (-21,4%), seguida pelo Bom Fim (-4,8%), Nonoai (-3,9%) e Jardim Botânico (-3,4%).

“É possível que a demanda em bairros mais altos e não afetados pelas enchentes aumente consideravelmente nos próximos meses. É esperada também uma mudança de comportamento no mercado: apartamentos que haviam sido colocados apenas à venda, por exemplo, começam a ficar disponíveis para locação. Será preciso acompanhar de perto o cenário para compreender como se dará essa nova dinâmica”, avalia Reis.

A alta acumulada na cidade em 1 ano (de 12,18%) ainda é maior que a dos três meses anteriores. Mont’ Serrat, em valorização constante, voltou a figurar no topo do ranking dos bairros com o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. O valor médio negociado na região chegou a R$ 52,70. Petrópolis, que chegou a ocupar a primeira posição, está em segundo lugar, como preço médio metro quadrado R$ 51,20.

No recorte por tipo de imóvel, a pesquisa mostra que o valor médio do aluguel do apartamento de 45m² com 1 quarto ficou entre R$ 950,00 e R$ 1.030,00. Com vaga de garagem, sobe para R$ 1,2 mil a R$ 1,3 mil, e com mobília fica entre R$ 1.240,00 e R$ 1.350,00.

O aluguel dos imóveis de 2 quartos com 80m² variou entre R$ 1.390,00 a R$ 1,5 mil. Com vaga de garagem, o preço cobrado oscilou entre R$ 1.750,00 a R$ 1.890,00 e com mobília de R$ 1.810,00 a R$ 1.960,00.

Já a locação de apartamentos com 3 quartos, 120m² e 1 vaga de garagem ficou entre R$ 1.990,00 e R$ 2.150,00. Os com duas vagas de garagem o preço variou entre R$ 2.330,00 e R$ 2.520,00 e com 1 vaga de garagem e mobiliado ficou por R$ 2,6 mil a R$ 2.810,00.