Bolsas da Europa operam em baixa após dados mistos do CPI da zona do euro

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, após os ganhos do pregão anterior, enquanto investidores digerem dados mistos da inflação da zona do euro em meio à especulação de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros.Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,58%, a 510,06 pontos.Pesquisa da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 2,5% em junho, como previsto, mas o núcleo do índice ficou estável em 2,9%, frustrando expectativas de um leve arrefecimento.Após cortar juros no começo do mês passado, o BCE tem adotado uma postura cautelosa sobre uma nova redução, uma vez que o núcleo do CPI e os preços de serviços da zona do euro seguem elevados. Em junho, a inflação anual de serviços ficou em 4,1%, mesmo nível do mês anterior. O BCE busca atingir inflação de 2% de forma sustentável.Nas próximas horas, os presidentes do BCE, Christine Lagarde, e do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell participam de painel de fórum promovido pelo BCE na cidade portuguesa de Sintra.O tom negativo na Europa vem após as bolsas da região avançarem ontem, em reação ao resultado do primeiro turno das eleições legislativas da França. O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, conquistou ampla vitória no fim de semana, mas por uma margem menor do que se previa, e há expectativas de que a ultradireita não consiga garantir maioria absoluta na segunda etapa da disputa eleitoral, no próximo domingo (07).Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Paris recuava 0,79% e a de Frankfurt cedia 1,02%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,03%, 1,48% e 0,45%, respectivamente.