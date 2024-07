Investimentos em IA somam US$ 13,1 bilhões no 1º trimestre

Seguindo a lógica da grande atenção que vem sendo dada pelo mercado ao tema da Inteligência Artificial (IA), a tecnologia iniciou 2024 com alta no volume de financiamentos, de acordo com levantamento feito pela CB Insights. No primeiro trimestre do ano, os negócios do setor atraíram US$ 13,1 bilhões em aportes, valor que representa um aumento de 24% em relação ao trimestre anterior. O volume movimentado é o mais alto desde o primeiro trimestre de 2023.

As informações evidenciam a recuperação do segmento, interrompendo uma sequência de três quedas consecutivas, entre o segundo e o quarto trimestre de 2023. No entanto, o número de transações realizadas continua a cair. Foram apenas 739 acordos fechados nos primeiros três meses deste ano - menor número desde 2018.

Mais da metade dos negócios envolve empresas dos Estados Unidos, país que realizou 389 transações, movimentando US$ 9,3 bilhões. Na sequência, o mercado asiático firmou 166 negócios, com total de US$ 1,9 bilhão. De acordo com a CB Insights, esses resultados foram fortemente impulsionados por rodadas bilionárias de financiamento em infraestrutura de IA generativa, como Anthropic (EUA) e Moonshot AI (China).

O líder de Assuntos Globais da Anthropic, Michael Sellitto, esteve na semana passada em Washington (EUA), no DC Summit AWS, e falou sobre o potencial da tecnologia. "A tecnologia continua nos fazendo evoluir de forma previsíveis e não previsíveis. A evolução é muito rápida e o futuro está sendo ativado por todas essas evoluções", disse.

Na Europa, foram realizadas 150 transações, com volume de US$ 1,6 bilhão. O Canadá registrou 18 negócios, com valor total de US$ 200 milhões. Na América Latina, foram 9 acordos (US$ 22 milhões). Com quatro transações, a África movimentou US$ 16 milhões. Por fim, a Oceania realizou três negócios, atraindo US$ 19 milhões em investimentos.

Em 2024, o valor médio do financiamento em IA atingiu US$ 23,1 milhões, um aumento de 21% em relação aos US$ 19,1 milhões registrados em 2023. Essa alta foi impulsionada por grandes investimentos em empresas de infraestrutura de IA generativa, com alguns negócios ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão. É o caso da Anthropic (fundada por ex-funcionários da OpenAI), que alcançou US$ 3,5 bilhões em investimentos no trimestre.

O relatório da CB Insights também destaca o surgimento de seis novos unicórnios no primeiro trimestre de 2024. Nesse grupo estão a Figure, dos Estados Unidos, avaliada em US$ 2,7 bilhões; a empresa italiana Bending Spoons (US$ 2,6 bilhões); a Moonshot AI, da China, estimada em US$ 2,5 bilhões; Together AI (EUA), com valor de US$ 1,3 bilhão; EvenLabs (EUA), US$ 1,1 bilhão; e a Krutrim (Índia), avaliada em US$ 1 bilhão.

Contrariando o crescimento observado no segmento, o mercado de fusões e aquisições registrou queda de 36%, com apenas 69 negócios fechados no primeiro trimestre de 2024. A Europa foi a única região a ver um aumento na participação nas saídas de fusões e aquisições, subindo 12 pontos percentuais na comparação com o trimestre anterior. Das 69 operações, 40% envolveram empresas europeias (no período anterior, esse percentual foi de 28%).

A Ásia registrou queda de 15 pontos, baixando de uma participação de 23% nas saídas de fusões e aquisições para 8%, entre o último trimestre de 2023 e o primeiro de 2024. Já a participação dos EUA permaneceu estável em 41%.