Fenin Santa Catarina traz oportunidade de retomada para confecções gaúchas

Neste momento de calamidade no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio, um grupo de confecções gaúchas inicia o processo de retomada na Fenin Fashion, em Balneário Camboriú. A edição 2024 da tradicional feira da indústria de moda, que se inicia na próxima terça (2), no Expocentro, reúne mais de 500 marcas e tem expectativa de receber mais de 10 mil visitantes durante os três dias de atividade.

“O importante de uma feira como a esta é que o lojista consegue ver os produtos e fazer pedidos, o que aquece a atividade das fábricas da confecções na produção das coleções primavera e verão”, explica Julio Viana, diretor da Fenin.

Com aporte de R$ 40 mil do governo do Rio Grande do Sul e apoio do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), nove empresas do Estado terão a oportunidade de mostrar seus lançamentos para o público lojista de todo o Brasil e do exterior. Estarão na feira as marcas: Declari, Ana Rosa, Nina Morena, Miss Blue, Rocka, Beth Fraga, Le Sun Beachwear, Peregrino e Joana Carmela.

“Com o alagamento da Fiergs, o evento promovido pelo Sivergs não poderá ser realizado este ano. Sem o RS Moda, muitos representantes gaúchos ficariam impossibilitados de apresentar as suas novas coleções. A Fenin, então, ganha uma importância ainda maior este ano, pois será a forma de ser vista pelo mercado nacional e internacional”, afirma a presidente da entidade.

Segundo a gestora, em todo o RS, essas confecções foram atingidas de diversas formas: “Algumas foram alagadas e perderam tudo, outras conseguiram salvar o mostruário e os tecidos, mas as máquinas estragaram. Também teve casos de fábricas que ficaram intactas, mas as lojas de venda de atacado foram afetadas. Enfim, a gente está muito na torcida pra que todos tenham um bom resultado e essa feira é bastante simbólica nesta retomada”.

Com mais de 50 edições realizadas no Brasil em 42 anos de existência, a Fenin Fashion nasceu no RS, e já contou com edições em Gramado, São Paulo e Balneário Camboriú. A quarta edição em Santa Catarina trará os lançamentos Primavera/Verão 2024-25. Na oportunidade, serão apresentadas as novidades em moda feminina, moda masculina, infantil, streetwear, jeanswear, underwear, moda praia, moda fitness e muito mais. Além disso, a programação conta com atividades com talks e palestras com especialistas do mercado.