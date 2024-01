Fenin prevê movimentar R$ 400 milhões em negócios nesta edição

28ª edição da Fenin Fashion, que ocorre em Gramado até a próxima sexta-feira (26) Das marcas mais populares às grifes mais sofisticadas, das tradicionais malhas aos tecidos fabricados com tecnologia de ponta, do pretinho básico ao pink em paetê. Tudo isso e muito mais pode ser encontrado na

Pelos corredores da feira, o clima é de otimismo entre os expositores nas vendas para roupas e acessórios de Outono/Inverno. Na avaliação do diretor do evento, Julio Viana, a expectativa e de que sejam movimentados cerca de R$ 400 milhões em negócios durante os quatro dias de atividades: “E esse valor se refere apenas ao que se acorda no momento, pois os contatos que são feitos aqui seguem ao longo dos meses e novas encomendas acabam por ser feitas a partir do que o lojista conhece no evento”.

A confiança em um ano mais favorável para a cadeia produtiva da moda tem como base diversos aspectos levantados pelo mentor em empreendedorismo (um dos destaques entre os palestrantes convidados), Bruno Fernando. “Estimamos um crescimento de 15% nas vendas para este ano. Isso deve ocorrer por causa da baixa na taxa selic, que faz o dinheiro circular mais no mercado, o frio mais rigoroso que está previsto, queda da inflação, entre os outros aspectos”, salienta o consultor.

Com o sucesso da agenda, o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais de Gramado, Ike Koetz, já sinalizou interesse em garantir a permanência da feira na cidade: “Este evento tem grande importância, e estamos aqui de portas abertas”, afirma.

Uma dos espaços em destaque na feira reúne 19 marcas de Farroupilha, município gaúcho que busca a certificação de Capital Nacional das Moda de Inverno (já aprovada na Câmara de Deputados e aguardando apenas a sanção do presidente). Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação do município, Regina Ducati, a maioria dos visitantes do resto do País ainda não conhece a cidade como um polo de produção de malhas. “Na nossa primeira participação na feira, no ano passado, coletamos dados de mais de 3 mil novos clientes. E, durante o ano, essas empresas seguiram fazendo negócios com os nossos lojistas, não só do Brasil, como da América Latina”, comemora a titular da pasta.

O digital também se faz presente na feira. No estande da TOTVS, o empresário da moda pode conhecer soluções que atendem de ponta a ponta a cadeia, desde a manufatura e produção até a venda final.

Apresentação das principais tendências

Um dos empreendimentos que participa do evento desde a sua primeira edição, a paulistana Gangster, trouxe amostras das suas cinco marcas. O coordenador de marketing da empresa, Fernando Santos, acredita que o diferencial da loja está na fabricação própria de tecidos feitos com tecnologia de ponta.

“Temos materiais impermeáveis, cores coordenadas de produtos, referencias militares. Toda nossa coleção esta pensada em levar um diferencial para as vitrines”, resume o gestor.

Já a Pitbull apresenta suas novidades pela primeira vez na Fenin. Segundo a diretora-geral da marca, Alessandra Gaspio, uma das atratividades do seu estande são as variedades em produtos e preços. “Trabalhamos do ticket-médio mais baixo aos modelos de alfaiataria. Nosso forte sempre foi norte-nordeste, e agora estamos vindo para o sul. No primeiro dia de feira, deu para perceber a boa aceitação, pois 50% das pessoas que passaram aqui são clientes novos”, afirma a dirigente.