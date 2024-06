Movelsul 2025 amplia área para novos expositores e segmentos

De Bento GonçalvesApós edições em conjunto com a Fimma, em 2022 e 2023, a Movelsul Brasil retoma sua individualidade com uma série de novidades para o evento confirmado para o período de 17 a 20 de fevereiro do próximo ano, em Bento Gonçalves. O projeto da 24ª edição foi divulgado na terça-feira (25), pela diretoria da feira, em encontro com empresários e lideranças do segmento moveleiro.O principal diferencial será a realização da Movelsul Conecta, apresentada como um hub de design e inovação. Em área com 6.000 m², no Pavilhão E, a Movelsul Conecta reunirá cerca de 50 marcas alocadas em áreas temáticas, com estandes de 9 e 18 metros quadrados. O espaço contemplará novos segmentos de expositores e mais possibilidades de negócios, networking e conhecimento para o setor moveleiro.O +Solução contará com expositores de serviços e tecnologias que facilitam o dia a dia do varejo de móveis, como soluções de e-commerce, CRM, marketing, logística e sistema de gestão. O Elos será um centro de negócios para gerar conexões com as mais diversas áreas do setor moveleiro, apontando caminhos para crescer com inovação. Os expositores desse espaço estarão organizados em três segmentos: corporativo (móveis para escritório, hospitalar, hotelaria e restaurante); decor (mobiliário de médio e alto padrão, acessórios, decoração e iluminação) e expansão de rede (expositores de mobiliário de médio e alto padrão, móveis planejados e colchões apresentarão a sua marca para abertura de novas lojas).O espaço se completa com oportunidades de conhecimento e informação. A mostra do Prêmio Salão Design 2025 exibirá os produtos premiados e finalistas da 26ª edição, colocando em evidência a importância do design de mobiliário. Na Arena do Conhecimento, palestras com profissionais de diferentes áreas presentarão temas relevantes ao setor moveleiro.A presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), entidade promotora da feira, Gisele Dalla Costa, ressaltou que a Movelsul Conecta vinha sendo pensada há algum tempo e ganhou consistência na edição passada. Segundo ela, uma pesquisa foi aplicada para entender as necessidades do mercado. Uma, em especial, chamou a atenção, que era a maior diversidade de segmentos na feira. “Vimos uma oportunidade de expandir o evento e atender às demandas do mercado. Produtos, negócios, varejo, networking, serviços, conhecimento, enfim, tudo pensado para unir ainda mais os elos da cadeia moveleira. Vamos conectar pessoas e empresas, possibilitando parcerias entre indústrias, lojas, importadores, prestadores de serviços e especificadores do setor”, afirmou. Nesta direção também segue o tema da 24ª edição: Ampliar Olhares & Conectar Negócios.A expectativa da organização é reunir em torno de 200 marcas, que ocuparão os quatro pavilhões já tradicionais – o pavilhão E será usado pela primeira vez na Movelsul, em seus mais de 45 anos de existência. O público visitante conhecerá novidades em móveis, colchões, estofados e decoração. Em torno de 70% dos espaços estão comercializados. A venda para Movelsul Conecta teve início a partir da apresentação do projeto.O evento conjunto realizado em agosto de 2023 atraiu em torno de 30,8 mil visitantes, provenientes de 46 países. Foram mais de 500 marcas expositoras e a estimativa de negócios superou a marca de R$ 2 bilhões. Por considerar ainda prematuro, a presidente do Sindmóveis não fez projeções de vendas para a próxima edição. A feira também terá rodadas de negócios para aproximar expositores e lojistas do Brasil e do exterior.