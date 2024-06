Feira para fomentar negócios na Cidade Baixa é adiada em função do clima

Marcada para acontecer neste domingo (23), das 11h às 23h, a grande feira que reuniria cerca de 60 negócios locais na Cidade Baixa, em Porto Alegre, precisou ser adiada por conta da instabilidade no tempo. O evento, que teria 14 feiras espalhadas pelas ruas do tradicional bairro da cidade, incluindo a Travessa dos Venezianos, é um lançamento do movimento Viva CB. A próxima data ainda não foi divulgada, mas alguns shows internos foram mantidos para a tarde deste domingo.

De acordo com uma publicação no perfil oficial nas redes sociais, o movimento Viva CB esclareceu que "devido à mudança da previsão do tempo e a grande instabilidade climática" o evento teve de ser adiado. O post explica, ainda, que não há como "manter os palcos, mas que alguns bares seguirão com shows nos espaços internos". O projeto da feira, que pode acontecer no próximo final de semana, reúne 13 bandas em três palcos nas ruas que serão fechadas para a iniciativa: João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lopo Gonçalves e Travessa dos Venezianos.