Ministério do Trabalho mapeia empreendimentos de economia popular e solidária do RS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou o mapeamento dos trabalhadores e trabalhadoras de empreendimentos de economia popular e solidária nos municípios em situação de calamidade no Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas pelo governo federal.Um questionário eletrônico foi enviado para entidades gaúchas ligadas à área, assim como para o Conselho Estadual de Economia Solidária (CESOL), no estado, e para o Comitê de Reconstrução de Economia Solidária.O secretário em exercício da Economia Popular e Solidária, do MTE, Fernando Zamban, explica que o levantamento ajudará a dimensionar o tamanho dos danos materiais causados e buscar recursos para reconstruir os meios de produção dos empreendimentos gaúchos o mais breve possível. Segundo ele, os empreendimentos de economia solidária no Rio Grande do Sul foram gravemente afetados pelas inundações ocorridas em maio. "É importante, portanto, que esse questionário chegue ao maior número desses empreendimentos afetados diretamente. Para isso, contamos com a colaboração de entidades parceiras que já possuem projetos com a Senaes, dos Institutos Federais, Universidades e governos locais", fala Zamban, em nota.Entidades gaúchas interessadas em responder o questionário, basta clicar aqui.