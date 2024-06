Projeto gratuito vai auxiliar empreendedores por meio da Comunicação

Usar a Comunicação para alavancar negócios. É com esse objetivo que profissionais da área realizam o lançamento do Projeto Fênix. Dentro do cenário de reconstrução que o Rio Grande do Sul vive atualmente, a iniciativa vem auxiliar, gratuitamente, 20 empresas por meio de mentorias que buscam usar a Comunicação para impulsionar marcas atingidas pelas enchentes.



Segundo o idealizador do projeto, o publicitário e professor Francisco Santos, a ideia surgiu da preocupação com as etapas posteriores ao desastre, especialmente durante a fase de reconstrução. "Entendemos a Comunicação como uma ferramenta fundamental para auxiliar a reposicionar as marcas de pequenas e microempresas do Estado", destaca.

O projeto conta com o apoio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), que realizará um trabalho junto aos seus sócios para que participem da iniciativa. “Reconhecemos que o Estado precisa de suporte no longo prazo e que o empresariado gaúcho vai necessitar de apoio qualificado para desenvolver estratégias de reconstrução, reposicionamento e recuperação. A partir de nossos associados, pretendemos auxiliar contribuindo no que temos de melhor, que é usar a Comunicação para o fomento de nossa economia”, explica Fernando Silveira, presidente da ARP.



Para participar do projeto, as empresas precisam ter seu endereço registrado no Rio Grande do Sul, terem sido impactadas pelo desastre de 2024 e estar em processo de reconstrução. Os critérios de seleção das pequenas e microempresas contemplam a urgência por serviços de Comunicação e o quanto ações nesta área podem impactar na atuação desses negócios.



Durante todo o processo, que levará cerca de dois meses, serão realizadas diversas atividades de mentoria, individual e coletiva, e oficinas virtuais sobre negócios de sucesso, marketing, diagnóstico de marca, redes sociais e métricas. "Queremos auxiliar os empreendedores inscritos no programa a passarem por esse momento de reconstrução e saírem com uma marca mais forte", reforça Francisco.



Por fim, a iniciativa prevê a entrega de produtos de Comunicação para as empresas atendidas. Além disso, todos os projetos realizados no Projeto Fênix concorrerão a uma categoria exclusiva do Salão ARP 2024.



Os associados da entidade podem fazer suas indicações de empresas que se encaixam no programa até 28 de junho. A divulgação dos selecionados será em 5 de julho de 2024.