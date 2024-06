Trabalhadores de asseio e conservação atingidos pela enchente recebem ajuda das entidades do setor

O setor de asseio e conservação do Rio Grande do Sul emprega perto de 70 mil pessoas. São trabalhadores de higiene e limpeza, portaria, zeladoria e atividades afins. Estima-se que aproximadamente 10% desses trabalhadores foram fortemente atingidos pela enchente de maio.

Como forma de ajudar as famílias a se recuperarem, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do RS (SINDASSEIO RS) e a Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação (FEEAC RS), através do seu Instituto Gaúcho de Asseio e Conservação (IGAS), desenvolveram a campanha “Solidariedade em Ação”.



Diversas frentes de ação estão sendo realizadas, como a distribuição do Cartão Benefício, que atenderá 1.100 famílias cadastradas pelo Sindicato. O cartão pré-pago terá crédito de R$ 1.000,00 para compra de móveis e utensílios nas Lojas Lebes. Trabalhadores de Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Sinos receberão 1.200 cestas básicas e, para auxiliar na limpeza das casas, serão entregues 500 kits de produtos de limpeza para as famílias.

As ações também atenderão as áreas da educação e da saúde. Serão distribuídos 300 kits de material escolar e os trabalhadores vão ter acesso gratuito por 180 dias a exames previstos pela Medicina Ocupacional.



Com essas ações, o Sindasseio RS e a Feeac tentam minimizar os impactos da tragédia aos trabalhadores e suas famílias, possibilitando que possam recomeçar suas vidas de forma digna, voltando o mais breve possível à normalidade.