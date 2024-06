Executivas de Turismo lançam campanha pela abertura do Aeroporto Salgado Filho

A Associação Federativa de Empresárias e Executivas de Turismo do Brasil (Afeet/RS) lançou, nesta sexta-feira (14), a campanha “RSDeNovoNoAr”, em defesa da reativação do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A solenidade na sede da Associação Brasileira de Agência de Viagens (Abav/RS) contou com a presença de lideranças de diversos setores de turismo e negócios em geral. "O evento foi um marco para a retomada do desenvolvimento da economia gaúcha. A presença de tantas pessoas engajadas em prol da reativação do aeroporto demonstra a importância da união para superarmos os desafios", afirmou Rosane Ávila, vice-presidente da Afeet.

De acordo com Rosane, que fez o chamamento para essa campanha, que deverá ocupar espaços na cidade e nas redes sociais, Porto Alegre não pode ficar tanto tempo desprovida de um aeroporto de acordo com a sua capacidade e importância, conforme as previsões que indicam a reabertura somente em dezembro. “O aeroporto é muito mais do que um ponto de partida para viagens. É o coração pulsante da nossa região, nos conectando ao mundo e impulsionando o turismo, a indústria, o comércio, a saúde, a educação e o esporte”, defendeu.

Leia mais: Aeroporto Salgado Filho reabre terminal de cargas em Porto Alegre

A entidade acompanha as pesquisas que indicam uma utilização de apenas 14% da demanda normal do Salgado Filho, o que é um indicativo de que a Capital e o Estado estão perdendo espaço com ações estão limitadas. “Estamos nessa luta que visa Inspirar à ação, mobilizar a população para que juntos encontremos soluções e pressionemos por ações eficazes”, complementou Florinda Pargtidade cas Gabaldon, da área de Marketing e Comunicação da entidade.

A campanha já está no ar, em todo o mundo, uma vez que a Afeet é filiada à Federação internacional (Fiaseet), e associadas já começaram a divulgar. A diretoria da entidade conclamou associados e interessados a participar na segunda-feira, dia 17, às 14h, da audiência Pública chamada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), na sua sede na Washigton Luiz, 1.100, para discutir o tema da necessidade da reabertura.

A Afeet é uma associação que reúne executivas de empresas de turismo de todo o Brasil, com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor e fortalecer a participação da mulher na liderança empresarial. Tem 40 anos de atividade no Brasil.