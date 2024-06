Magda anuncia nomes para diretorias e traz executivo da Previ para área financeira

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, indicou nesta sexta-feira (14) três nomes para compor sua diretoria. Nesse processo, dois membros da diretoria anterior serão demitidos. Um terceiro havia pedido para sair junto com o ex-presidente Jean Paul Prates.

Para preencher as posições que ficarão abertas, Magda nomeou Renata Baruzzi, escolhida para a diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, e Sylvia dos Anjos, para a diretoria de Exploração e Produção, dona da maior fatia do orçamento da estatal. Ambas já trabalham na empresa. Os cargos eram ocupados por Carlos Travassos e Joelson Mendes, nomeados por Prates e que já esperavam não prosseguir com Magda.

O terceiro nome indicado pela presidente da Petrobras é Fernando Melgarejo, que foi escolhido para a diretoria Financeira e de Relações com Investidores, já vaga desde a saída de Sergio Caetano Leite, homem de confiança de Prates. Melgarejo é funcionário do Banco do Brasil. Atualmente, ocupa a diretoria de Participações da Previ, fundação que administra os planos de previdência privada do banco.

Em nota, a Petrobras informou que "as indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia". Depois, serão apreciadas pelo Comitê de Pessoas, responsável por análise dos currículos, antes de deliberação do conselho de administração da companhia. Os atuais diretores permanecem em suas posições até a conclusão do processo.

"Em nome de todos os trabalhadores da Petrobras, agradeço desde já aos diretores Carlos José do Nascimento Travassos e Joelson Falcão Mendes pela liderança, dedicação e valiosa contribuição dada ao desenvolvimento da Petrobras ao longo de suas carreiras na companhia", disse Magda, em nota. "Alterações na composição da diretoria são naturais do processo de gestão da mudança e em nada desabonam a competência e o comprometimento dos colegas que saem", concluiu a executiva.