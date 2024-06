Adiada devido às chuvas, Fenadoce anuncia nova data do evento em Pelotas

A Comissão Organizadora da 30ª Fenadoce confirmou a realização do evento neste ano para as datas de 17 de julho a 4 de agosto, em Pelotas. A mudança ocorreu devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul ocasionado pelas enchentes do mês de maio.As atrações musicais nacionais que aconteceriam durante a data anterior da feira também sofreram alterações. O show da cantora Ana Castela, que seria no dia 9 de junho, foi adiado para 3 de novembro e acontecerá no Centro de Eventos Fenadoce. Já o show do grupo Só Pra Contrariar (SPC), que estava marcado para 15 de junho, foi cancelado devido à incompatibilidade de agenda que impede a sua realização em outra data.Os ingressos previamente adquiridos para a data original do show da Ana Castela serão válidos para o mesmo setor do novo evento, que será realizado dia 3 de novembro deste ano. O reembolso dos ingressos para o show cancelado SPC Acústico 2, pode ser solicitado até o dia 08 de junho, assim como outras informações, através do SAC pelo WhatsApp (48) 9 8820-5632.Durante as próximas semanas, serão divulgadas as atrações e novidades da feira deste ano, que irá celebrar as 30 edições da Fenadoce.