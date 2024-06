Site do BNDES reúne informações sobre medidas emergenciais no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta terça-feira (11), uma nova seção em seu site, reunindo informações e orientações sobre as medidas emergenciais lançadas pela instituição para auxiliar na recuperação da economia do Rio Grande do Sul, estado devastado por eventos climáticos extremos.

A seção conta com a linha BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, com orçamento de R$ 15 bilhões, anunciada pelo presidente Aloizio Mercadante, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), na segunda-feira (10). Desde esta terça, empresas e empreendedores de todos os portes afetados pela calamidade já podem procurar seus bancos de relacionamento para solicitar crédito.



“Por orientação do presidente Lula, o BNDES tem centrado todos os esforços para ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul”, ressalta o presidente do Banco, Aloizio Mercadante. Instalado pelo banco na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS), o posto prestou atendimento a 14 entidades de classe, de setores variados.



A seção também destaca a suspensão dos pagamentos por até 12 meses, o FGI Peac Crédito Solidário RS – solução de garantia que viabiliza até R$ 5 bilhões em financiamentos – e a prorrogação de validade das certidões fiscais, além de trazer uma página de perguntas e respostas para esclarecer as principais dúvidas sobre as linhas de apoio ao Rio Grande do Sul.