Saiba mais sobre a Campanha da Retomada Econômica do RS criada pelo Jornal do Comércio

A campanha Retomada Econômica do RS simboliza nosso compromisso renovado com a comunidade gaúcha. Com 91 anos de história, o Jornal do Comércio testemunhou diversos acontecimentos e agora direciona seus esforços para fazer a diferença na economia do estado.

Fornecer informações precisas, análises profundas e soluções construtivas é parte essencial do nosso papel. Nosso compromisso em informar com credibilidade e seriedade permanece inabalável.

Acreditamos na força econômica e social do nosso estado e estamos comprometidos com a retomada dos negócios: comércio, serviços e indústria com muito trabalho. Por sermos um veículo de comunicação de economia e negócios, apoiamos o empreendedorismo, novos investimentos e boas iniciativas que impulsionam a prosperidade econômica e social.

Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades e construir um Rio Grande do Sul mais forte e resiliente.

Selo Retomada Econômica do RS

O selo representa o reconhecimento do esforço e dedicação daqueles que estão trabalhando para impulsionar os negócios, gerar empregos e promover o desenvolvimento da região. Este selo é um símbolo de confiança no potencial econômico do estado, inspirando outros a se juntarem à causa da retomada econômica. Ao exibir esse selo, os participantes da campanha demonstram seu compromisso com a construção de um futuro mais próspero e resiliente para todos os gaúchos.