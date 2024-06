Mercado de emplacamento de veículos no RS tem tendência de melhora para junho

O emplacamento de veículos no Rio Grande do Sul caiu 65% no último mês. Segundo o presidente do Sindicato de Concessionárias e Distribuidoras de Veículos (Sincodiv), Jefferson Furstenau, isso é resultado direto do período em que as atividades no Detran-RS ficaram paralisadas. Por três semanas, entre os dias 6 e 27 de maio, o órgão ficou debaixo d’água.