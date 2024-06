Campanha recebe doações para auxiliar pessoas com deficiência atingidas pelas enchentes no RS

A campanha SOS PcD RS, destinada a pessoas com deficiência atingidas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul, tem como meta inicial arrecadar R$ 387 mil para a compra de equipamentos e medicamentos. A Rossi & Zorzanello, empresa que assina alguns dos principais eventos de Gramado, se une à startup Semearhis em apoio à campanha "SOS PcD RS". A iniciativa está arrecadando doações para a compra de equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.A meta inicial é alcançar o valor de R$ 387 mil, que serão revertidos na compra de medicamentos, cadeiras de rodas motorizadas, cadeiras de banho, andadores (com e sem rodas), aparelhos auditivos, bengalas, óculos Orcam e de grau e próteses para famílias cadastradas no projeto. As doações podem ser feitas através da chave Pix: campanhadobem.com/SOS-PCD-RS. "É fundamental exercermos a empatia, a resiliência e o amor ao próximo na prática, usando a nossa força para ajudar quem precisa. E a campanha da Semearhis vem de encontro a esse valor, de fazer o que estiver ao nosso alcance para contribuir com o bem-estar e dignidade de quem mais precisa", comenta Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello. A empresa é organizadora da tradicional feira de turismo Festuris e do Connection Terroirs do Brasil, evento com foco em produtos de origem, que acontece de 28 a 31 de agosto em Gramado. Especializada na inclusão assertiva de pessoas com deficiência, a Semearhis é comandada pela empresária Letticia Francisco, que recebeu o pedido de ajuda de familiares e decidiu criar a campanha. "Contribuímos por um grande propósito e sabemos que o bem que se semeia floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga a semente. Neste momento, pedimos a ajuda de todos para semear conosco e fazer parte desta grande rede, em prol da inclusão", comenta Letticia.