Consultoria abre 50 vagas em áreas tributária e administrativa em Porto Alegre

A população do Rio Grande do Sul busca aos poucos reativar a economia após a tragédia causada pelas enchentes das últimas semanas. Um dos exemplos desta retomada é o Tax Group, consultoria tributária líder do mercado brasileiro, situada em Porto Alegre, que abriu seleção para 50 vagas de emprego para as áreas técnicas contábil e jurídico-tributária, e comercial.



As inscrições para o programa "Sonho Grande" do Tax Group começaram no dia 20 de maio e se estendem até 30 de junho. As vagas são presenciais e destinadas para atuar com projetos de análise fiscal digital, prestar suporte na condução de projetos de planejamento tributário, contribuir para a execução das estratégias comerciais da empresa, entre outras atribuições.



Para participar, o candidato precisa estar cursando ou já ter se formado nas faculdades de Ciências Contábeis, Direito, Ciências Atuariais, Administração, Gestão Comercial e possuir conhecimento básico do pacote Office; residir em Porto Alegre ou na Região Metropolitana; possuir boa comunicação escrita e verbal, e boa habilidade de relacionamentos interpessoais.

LEIA TAMBÉM: Fiergs diz que situação crítica exige ação imediata para evitar perdas de postos de trabalho no RS



As vagas contemplam profissionais do nível júnior a sênior e os salários podem variar entre R$ 2,5 mil e R$ 15 mil. Os benefícios abrangem vale-alimentação e vale-refeição, vale-transporte, auxílio-mobilidade ou subsídio combustível, auxílio-educação, seguro de vida, auxílio-creche, subsídio plano médico e odontológico, bônus anual, estacionamento e serviço de educação financeira.



Além dos pré-requisitos acima, Luis Wulff, CEO do Tax Group, destaca que o candidato precisa estar com alta energia e comprometido com os resultados. "Queremos compor os nossos times técnicos com profissionais ambiciosos, disruptivos e audaciosos. Profissionais que estejam dispostos a encarar desafios ousados e a se reinventar todos os dias no processo de alcançá-los", explica.



O CEO lembra o momento difícil que passa todo o Rio Grande do Sul e reforça que a consultoria busca sair ainda mais forte da crise. "Buscamos profissionais dispostos a crescer ao nosso lado, a percorrer uma trajetória de aprendizado e conquistas distintas no mercado. Também buscamos ser exemplos neste processo de reconstrução de todo estado e mostrar ao Brasil e ao mundo que estamos ainda mais fortes e com muita vontade de crescer", finaliza Wulff.