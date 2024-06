Italiana Obispa Design é adquirida por empresa de Bento Gonçalves

De Bento Gonçalves

Em atividade desde 21 de novembro de 1986, a Obispa tem origem em uma joint-venture de empresários de Bento Gonçalves com a empresa Officina Bigiotteria Italiana (OBI.it), de Firenze, líder em acessórios de metais nobres e fornecedora para marcas mundiais de luxo no segmento fashion. A sociedade foi desfeita há oito anos e o controle passou a ser somente do grupo italiano. Nesta terça-feira (4/6), o fundador e acionista da Cin Participações Societárias, César Cini, anunciou a aquisição integral da Obispa e o retorno do comando para uma marca nacional.

De acordo com o empresário, parte do investimento de US$ 10 milhões, integralmente aportado com capital próprio pela Cin Participações Societárias, foi aplicado na compra da operação. Outra será destinada a uma série de ações de médio e longo prazo com o objetivo de reativar e potencializar os diferenciais pelos quais a marca consolidou sua posição de referência no mercado nacional. "Foi uma oportunidade que surgiu a partir do interesse do grupo italiano em vender o ativo. Há três semanas estamos à frente do negócio, entendendo seu funcionamento e preparando a empresa para um novo momento no Brasil", assinalou.



Cini informou ser ainda prematuro fazer projeções para o futuro, dada a condição de o grupo ainda estar se apropriando das informações sobre a empresa e da concorrência do mercado. Adiantou, no entanto, que um dos objetivos será o fortalecimento nos segmentos moveleiro e de moda, em que já está presente, associado a um plano de ingresso em novos mercados. O novo diretor-geral, Piero Basile, que acumulará a função com a de CFO da Cinex, empresa da holding, confirmou que o quadro de 50 funcionários ganhará o reforço imediato de mais 10 pessoas e projetou para o decorrer dos próximos meses o acréscimo de 20%.



Cini comentou que, em 2000, a Obispa diversificou sua atuação, até então focada na fabricação de acessórios metálicos para artefatos de couro e calçados. A estratégia fez com a marca se tornasse referência em componentes para a indústria de móveis, especialmente de puxadores, item então carente no mercado. Atualmente, seus produtos atendem às principais indústrias moveleiras do país, além de clientes do varejo, da arquitetura e da indústria da moda.



César Cini salienta que, após a dissolução da joint-venture, a empresa passou por momentos delicados. O primeiro foi o incêndio de 2019, que destruiu 3,5 mil m² do total de 5,5 mil m² do complexo, além de todo o maquinário. O sinistro fez com que a empresa ficasse um tempo inoperante até a reconstrução do espaço. Na sequência, em 2020, sentiu os impactos da covid-19, agravando ainda mais a situação do grupo. "O fortalecimento das empresas gaúchas é mais necessário do que nunca. Investir no estado representa nosso compromisso com o crescimento da região, contribuindo para a manutenção e geração de empregos diretos e indiretos, e prosperidade socioeconômica de onde a empresa está inserida", aponta.



A Cin Participações Societárias é acionista majoritária da Cinex Tecnologia para Arquitetura, também sediada em Bento Gonçalves, que atua na produção de componentes em vidro e alumínio para a indústria moveleira e segmento residencial. Outro negócio sob o comando do grupo é o Cini Innovation Lab, laboratório de pesquisa e criação em Monastier di Treviso, na Itália, que conecta empresas italianas e brasileiras para gerar soluções inovadoras e exclusivas. César Cini é CEO de ambas.



Em consonância com seus planos de crescimento, está programado para 2024 o lançamento do CinexLab São Paulo, um espaço inovador, diferenciado e aberto para os clientes interagirem com os produtos da empresa e cocriarem soluções customizadas. Em 2023, a Cin Participações investiu R$ 10 milhões na inauguração da Casa Cinex e da Casa Cin Concept. Outro aporte, de R$ 5 milhões, foi na Flagship CinexArch SP, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.