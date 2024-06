Chuvas podem impactar custo da modernização da eclusa de Amarópolis

Recentemente, a empresa Afonso Mineração e Logística venceu a licitação para realizar a modernização da eclusa de Amarópolis, no rio Jacuí, por um valor de aproximadamente R$ 150 milhões. No entanto, essa situação ocorreu antes das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e o próprio empreendimento. Dentro desse novo cenário, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), contratante do serviço, admite que uma revisão do montante do contrato poderá ser considerada após uma análise completa dos reflexos das chuvas.

Em nota, a autarquia informa “que, a princípio, as enchentes no Rio Grande do Sul não afetam diretamente as obras de modernização da eclusa de Amarópolis, porém é necessário aguardar a baixa das águas para uma avaliação mais precisa”. Ainda segundo o Dnit, os esforços para restaurar as condições de segurança e garantir a operação das eclusas no Estado estão sendo intensificados. No final de maio, uma comitiva da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ) acompanhou de perto os efeitos das enchentes para avaliar danos e planejar ações emergenciais nas estruturas afetadas.

O Dnit está realizando um exame detalhado das eclusas de Bom Retiro do Sul, Amarópolis, Fandango e Anel de Dom Marco, atingidas pelas enchentes. Esses complexos são obras de engenharia que permitem que as embarcações subam e desçam rios em locais onde há desníveis, como barragens, quedas de água e corredeiras.

Quanto ao cronograma da modernização da estrutura de Amarópolis, que fica localizada no município de General Câmara, a previsão é de 36 meses para elaboração de projetos executivos e realização das obras. Em 2024, a barragem completou 50 anos de operação.