Agentes logísticos ressaltam necessidade de investimentos em eclusas gaúchas

Com o nível crítico da água atingindo as quatro eclusas sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, a autarquia resolveu suspender a operação das estruturas até que a água baixe nos rios Taquari e Jacuí e seja possível que as equipes do órgão façam uma avaliação técnica dos complexos. A situação faz com que integrantes da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (Hidrovias RS), do Sindicato dos Depósitos, Distribuidores e Comerciantes de Areia no Estado do Rio Grande do Sul (Sindareia-RS) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) reforcem as manifestações quanto à necessidade de investimentos na modernização desses empreendimentos.

As eclusas são obras de engenharia que permitem que as embarcações subam e desçam rios em locais onde há desníveis como barragens, quedas de água e corredeiras. As estruturas desse tipo administradas pelo Dnit no Estado são Amarópolis, no município de General Câmara, Bom Retiro, em Bom Retiro do Sul, Anel de Dom Marco, em Rio Pardo, e Fandango, em Cachoeira do Sul.

O presidente do Sindareia-RS, Laércio Thadeu Pereira da Silva, detalha que a eclusa mais importante para o setor de extração de areia é a de Amarópolis. Ele recorda que essa barragem foi inaugurada em 1974. “Agora em março ela fez cinquenta anos”, enfatiza o dirigente.

Segundo ele, a estrutura passou apenas por algumas manutenções e já apresenta os impactos do tempo.

iniciativa acabou fracassada Ele lembra que a eclusa é importante para as embarcações que atuam com extração de areia nos rios gaúchos, mas também para escoamento da safra agrícola. Entre o final de 2023 e começo deste ano, o Dnit tentou realizar a licitação para a modernização da eclusa de Amarópolis, no rio Jacuí, no entanto a

Conforme nota da autarquia, houve problemas com a documentação das empresas que participaram do certame (sete, no total). Sobre essa estrutura, o coordenador do Grupo Temático de Logística do Conselho de Infraestrutura da Fiergs, Sergio Luiz Klein, ressalta que outra licitação foi feita, tendo um vencedor, e o resultado foi homologado, restando agora somente assinar o contrato. O valor estimado para a reforma da eclusa de Amarópolis é de cerca de R$ 150 milhões.

Klein adianta ainda que a expectativa é de que as outras três eclusas gaúchas (Bom Retiro do Sul, Anel de Dom Marco e Fandango) poderão ter suas obras de modernização licitadas neste ano. Ele também reforça a necessidade da atualização das eclusas gaúchas, que já têm décadas de operação. “Não há dúvidas que aquelas barragens-eclusas precisam ser recuperadas e atualizadas em termos de tecnologia”, frisa o integrante da Fiergs.

Já o diretor-presidente da Hidrovias RS, Wilen Manteli, assinala que a modernização também ajudaria a evitar eventuais acidentes como, por exemplo, rompimentos, que agravariam futuros casos de enchentes. “E tem que pensar na navegação, para gerar riqueza nesse País”, sustenta Manteli. O dirigente salienta que essas eclusas são essenciais para a navegação nos rios Taquari e Jacuí.