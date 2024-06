Terceirizada da CEEE abre 400 vagas de eletricista no Rio Grande do Sul

Um dos prestadores de serviço da CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul, o Grupo Setup abriu 400 vagas efetivas para eletricistas (para rede de distribuição e para linha viva) em todo o Estado, com foco na reconstrução da infraestrutura atingida pelas enchentes.

O Grupo Setup conta com 1,7 mil colaboradores em todo o Rio Grande do Sul, com 900 eletricistas atuando somente em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A abertura das novas vagas foi feita após aditivo contratual firmado com a CEEE Equatorial.

Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (48) 9 9620-0057.