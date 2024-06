Receita restabelece canais digitais de atendimento aos contribuintes no RS

Nesta sexta-feira (31), a Receita Estadual retomou normalmente os atendimentos pelo plantão fiscal virtual, call center e demais plataformas digitais de auxílio aos contribuintes, após o restabelecimento do data center da Procergs. Com o retorno dos canais, foram retirados do ar os atendimentos de contingência, que estavam sendo realizados via e-mail.As solicitações de serviços voltam a ser feitas pelo Portal e-Cac (direcionado a empresas) e pelo Portal Pessoa Física, acessíveis no Portal de Atendimento da Receita. Os esclarecimentos de dúvidas podem ser obtidos por meio do Fale Conosco, também disponível na página de serviços. Informações e orientações gerais ocorrem também pelo Portal de Atendimento, pelo site de contingência ou pelo telefone 0800-541-2323.As unidades de atendimento presencial da Receita, com exceção de Porto Alegre, estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (3), das 13h30min às 17h. Inicialmente, os atendimentos serão para prestar orientações ou para atender casos previamente agendados.