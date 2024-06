Governo marca para agosto leilão de portos adiado por chuvas no RS

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), anunciou nesta sexta-feira (31) que o primeiro leilão de portos de 2024 deve ocorrer em agosto. Em nota, o ministério disse que serão leiloadas na B3, em São Paulo, três áreas localizadas no porto do Recife, em Pernambuco, com expectativa de arrecadar cerca de R$ 60 milhões.

mas adiou a disputa O governo planejava leiloar seis áreas — quatro no porto de Recife, uma no Rio de Janeiro e mais outra em Rio Grande, no litoral gaúcho — no dia 23 de maio,no último dia 13 em razão do impacto das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Ainda não há data prevista para o leilão dos outros três locais.

"Nós já temos R$ 120 milhões assegurados para a dragagem do Porto do Recife, o que vai aumentar nosso calado e a competitividade do porto. Em agosto, faremos um leilão de três terminais, com investimentos na ordem de R$ 60 milhões, além das obras complementares," disse o ministro durante visita ao porto localizado na capital de Pernambuco.