Ainda inundada, retomada de produção na Coca-Cola segue sem previsão

A situação da fábrica da Coca-Cola FEMSA, na Zona Norte de Porto Alegre, segue crítica. Ainda com as instalações tomadas pela inundação, a empresa não tem prazo para retomar a produção e sequer avalia, até o momento, o tamanho do prejuízo. Em nota oficial, a Coca reitera que vem trabalhando no cuidado com seus colaboradores, comunidade, clientes e parceiros, buscando, dentre as alternativas possíveis, manter o equilíbrio no atendimento das demandas.

LEIA TAMBÉM: Governo anuncia rede logística com fabricantes de carne para distribuição de proteína ao RS

A avaliação dos estragos e prejuízos será possível, de acordo com a companhia, a partir do processo de limpeza da unidade.

Para o abastecimento das suas bebidas no Estado, a empresa acionou planos de contingência por meio do direcionamento de produtos das fábricas de Santa Maria e de Antônio Carlos, em Santa Catarina, além do desenho de rotas logísticas alternativas, com acesso aos corredores humanitários para agilizar a distribuição de produtos.