Com a produção parada em Porto Alegre, Coca-Cola doa 500 mil litros de água potável ao Estado

Mesmo com a sua fábrica completamente inundada na zona norte de Porto Alegre, entre a avenida Assis Brasil e a Freeway, a Coca-Cola FEMSA, em conjunto com o Sistema Coca-Cola, já doou 500 mil litros de água para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O material é trazido de duas unidades produtoras de água mineral no interior de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, a produção de refrigerantes e outras bebidas está interrompida na Capital, no entanto, em Santa Maria, a indústria segue em funcionamento, assim como os centros de distribuição espalhados pelo Estado, enfrentando as dificuldades logísticas pelas interrupções de estradas no Rio Grande do Sul. A empresa não detalha, no entanto, o ritmo da produção no Centro do Estado

A empresa ainda não mensura os prejuízos causados pela cheia. Em nota oficial, a Coca-Cola FEMSA informa que "diante do cenário sem precedentes, nesse momento, a prioridade da companhia é garantir a segurança e bem estar de nossos colaboradores e prestar todo o apoio às comunidades da região".

A nota complementa que a empresa "trabalha fortemente para manter o equilíbrio entre o abastecimento dos clientes e a disponibilidade de doações para a comunidade".

Na sua fábrica em Porto Alegre, são empregadas diretamente 425 pessoas. É a principal expoente que, em 2022, garantiu ao setor de indústrias de bebidas 27% de toda a arrecadação industrial de ICMS da Capital. Por ano, a fábrica produz 1,4 bilhão de caixas unitárias de cinco tipos de refrigerantes, chás, sucos e energéticos.

A produção de Porto Alegre conta com uma estação própria de tratamento de água e tem a produção direcionada ao Rio Grande do Sul e ao oeste de Santa Catarina.