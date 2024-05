Diretoria de Infraestrutura Aquaviária realiza inspeção nas eclusas do Rio Grande do Sul

Uma comitiva da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ) chegou nessa quarta-feira (22) no estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de realizar uma inspeção no funcionamento das quatro eclusas sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afetadas pelas fortes chuvas na região. A visita tem como propósito analisar os efeitos das enchentes nas instalações das estruturas, tanto em termos mecânicos quanto hidráulicos.



O DNIT é responsável pela operação das eclusas de Amarópolis, no município de General Câmara; de Bom Retiro, em Bom Retiro do Sul; do Anel de Dom Marco, em Rio Pardo; e do Fandango, em Cachoeira do Sul.



Apesar de atualmente não realizar o transbordo de embarcações, a eclusa de Bom Retiro, mesmo após ter sido submersa, encontra-se em funcionamento, desempenhando um papel crucial no controle dos níveis dos rios. Por outro lado, as demais eclusas foram severamente afetadas pelas chuvas e estão passando por avaliação devido aos danos significativos nas casas de máquinas e no prédio administrativo.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil emite alerta de risco de deslizamentos em Porto Alegre



Além da inspeção das eclusas, a comitiva também visitou as prefeituras dos municípios de Bom Retiro e Estrela, com o intuito de avaliar os impactos das enchentes e definir como o DNIT pode auxiliar nos processos de recuperação e mitigação dos danos.



Com base nas conclusões da análise, serão elaboradas estratégias para fortalecer a infraestrutura aquaviária no estado e implementar medidas preventivas para futuras ocorrências.