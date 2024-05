CNseg estima que enchentes no RS irão gerar pagamento recorde de sinistros no Brasil

Apesar de ainda não ser possível calcular o total da soma de sinistros que serão pagos aos atingidos na tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul neste mês de maio, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) prevê que o montante deve corresponder ao o pagamento da maior indenização do setor no Brasil decorrente de um único evento. Entre 28 de abril e 22 de maio de 2024, a entidade já registrou 23.441 avisos de sinistros, somando R$ 1,673 bilhão.

De acordo com o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, os números ainda são preliminares porque muitos dos clientes não conseguiram estimar suas perdas e nem dar encaminhamento às suas ocorrências. “É um valor considerável, mas a avaliação é de que esse número crescerá muito nas próximas semanas”, antecipa o dirigente.

• LEIA TAMBÉM: As orientações da Susep sobre os danos causados pelas enchentes

Na sua avaliação, por se tratar de um evento extraordinário, os fatos ocorridos no RS não devem impactar os preços das apólices: “Não esperamos que ele ocorra desta magnitude de forma tão frequente. Sabemos que os desastres naturais voltarão a ocorrer, mas espero que dessa forma não ocorra mais”.

Os produtos que registraram as maiores procuras por indenização nas seguradoras foram o Residencial e o Habitacional, que juntos somaram 11.396 sinistros e cerca de R$240 milhões em pagamentos previstos. Com 8.216 registros, o seguro Automóvel aparece em segundo lugar, superando os R$ 557 milhões; e, na terceira posição do ranking, está o seguro Agrícola totalizando 993 registros e R$ 47 milhões em indenizações aos produtores agrícolas.

Na sequência, aparece o seguro contra grandes riscos (386 sinistros), atingindo cerca de R$ 510 milhões em indenizações. Os Grandes Riscos são seguros corporativos que incluem empreendimentos de infraestrutura. Uma estrada concedida à iniciativa privada, um complexo industrial ou uma grande unidade fabril se enquadram nesta categoria, pois o valor do seguro supera R$ 15 milhões. Os valores abaixo deste patamar se enquadram como empresariais.



Por fim, os demais seguros, como o Empresarial, Transporte, Riscos Diversos e Riscos de Engenharia, registraram 2.450 avisos de sinistros, e totalizam pouco mais de R$ 322 milhões de indenizações a serem feitas.