Atenção no Seguro: As orientações da Susep sobre os danos causados pelas enchentes

Diante das enchentes causadas pelas fortes chuvas que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Superintendência de Seguros Privados vem divulgando orientações sobre as coberturas de seguros que a população atingida pode acionar junto às seguradoras. O tema será abordado nesta entrevista com a diretora de Organização de Mercado e Regulação de Conduta da Susep, Jéssica Bastos.



- Neste momento de crise e perdas com as enchentes no Rio Grande do Sul, qual o primeiro passo que o consumidor deve adotar?

O cliente deve buscar informações na sua apólice para entender se existe cobertura para os eventos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. É preciso estar ciente do que foi acertado com a seguradora.

- Caso tenha dúvida, o segurado pode acessar as condições contratuais através do site da Susep?

Existe um mecanismo de busca no site da Susep (consulte seu seguro) que serve para alguns ramos de seguros. Colocando o CPF, o cliente terá acesso às informações relativas às coberturas contratadas. Uma outra forma de obter esses dados é disponibilizando o número da apólice. Também é importante lembrar que as seguradoras possuem apólices digitais.

- O segurado deve entrar em contato com o corretor de seguros da apólice para sanar eventuais dúvidas?

Neste momento, o corretor de seguros é muito importante para esclarecer dúvidas, tranquilizar o segurado e fazer o contato com a seguradora. A Susep emitiu ofício recomendando às seguradoras que reforcem suas equipes de ouvidoria e atendimento, porque ocorrerá um maior volume de contatos para tirar dúvidas ou solicitações de indenizações.

- Caso o cliente se sinta prejudicado pela seguradora, qual é a orientação que a Susep indica para este consumidor?

Ele pode fazer a reclamação pelo canal consumidor.gov.br ou eventualmente propor uma ação judicial. Estamos refletindo sobre a utilização da mediação justamente para evitar a judicialização. O segurado também pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor. Trabalhamos no sentido de que o seguro seja solução e não um problema.

- Existe alguma indicação da Susep em relação à prorrogação de contratos e pagamento de prêmios?

A CNseg fez esta orientação as suas associadas. Na primeira comunicação que fizemos ao mercado, reforçamos às seguradoras que adotem essa iniciativa.



SOS CHUVAS RS





O mercado de seguros gaúcho está mobilizado para ajudar os afetados pelas chuvas no Estado. O SINDSEGRS lançou a campanha SOS CHUVAS RS visando arrecadar fundos e para auxiliar na reconstrução dos lares daqueles que perderam tudo na enchente. As doações podem ser encaminhadas através da chave Pix 92947241/0001-60 (CNPJ do Sindicato das Empresas de Seguros do RS).





