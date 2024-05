Eletrobras CGT Eletrosul reforça sistema de transmissão para atendimento ao Rio Grande do Sul

A Eletrobras CGT Eletrosul, conforme nota da empresa, vem executando diversas medidas emergenciais para o restabelecimento de ativos de transmissão atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento, mais de 120 profissionais estão em campo atuando no Estado, incluindo técnicos da própria região e o apoio de colaboradores de outras regiões do país, como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

subestação Nova Santa foi reenergizada parcialmente, após mais de duas semanas totalmente alagada No domingo (19), a, após mais de duas semanas. Uma das ações fundamentais para o suprimento ocorreu devido à conclusão do processo de reenergização da linha de transmissão 525 kV Itá - Gravataí, formada pela composição das linhas de transmissão 525 kV Itá - Nova Santa Rita C1 e 525 kV Nova Santa Rita - Gravataí. Por meio da subestação Gravataí, a medida traz maior confiabilidade no atendimento às demandas de carga do Rio Grande do Sul, em especial à Região Metropolitana de Porto Alegre, já que parte da infraestrutura do Sistema Interligado Nacional (SIN) no Estado ainda se encontra afetada pelo impacto das fortes chuvas.

Cerca de 70 profissionais da Eletrobras CGT Eletrobras seguem trabalhando nas instalações da subestação Nova Rita para a retomada completa da operação. O empreendimento possui capacidade de transmissão de 2.688 MVA, o que corresponde a mais de 50% do consumo médio do Rio Grande do Sul.

Outras atividades complementares e em parceria com concessionárias de transmissão possibilitaram que linhões de 230 kV da CEEE/CPFL-T fossem energizados a partir dessa quarta-feira (22), fortalecendo a subestação Cidade Industrial, atendendo as subestações Lajeado 2 e Candelária 2.

Durante as intensas chuvas, ocorreram diversos alagamentos, deslizamentos de encostas e enxurradas com muito entulho que afetaram várias linhas e torres de transmissão da Eletrobras CGT Eletrosul: LT 525 kV Itá - Caxias; LT 525 kV Itá - Nova Santa Rita (circuito 1 e 2); LT 230 kV Caxias - Lajeado Grade; LT 525 kV Campos Novos - Caxias; LT 230 kV Monte Claro - Vinhedos; LT 525 kV Campos Novos - Nova Santa Rita. Todas as linhas estão sendo recuperadas, sendo que algumas continuaram energizadas.