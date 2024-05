Pop Center oferece 180 lojas para empresários prejudicados com as enchentes

O Pop Center, centro comercial de Porto Alegre, está oferecendo 180 lojas para atender, preferencialmente, micro e pequenos empresários que perderam seus estabelecimentos comerciais durante a enchente. O aluguel custa R$ 60,45 o metro quadrado semanal e, quem desejar um espaço, deverá comparecer na administração do Pop Center, que fica localizado no terceiro andar, na avenida Júlio de Castilhos, 235, no Centro Histórico.

De acordo com Elaine Deboni, CEO do Pop Center e vice-presidente das Micro e Pequenas Empresas na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), o momento é de união de esforços e esse apoio é fundamental para a retomada dos negócios. “Uma das coisa que mais abala as pessoas é quando elas perdem a sua fonte de renda. Se eles tem o trabalho, vão reconstruir suas vidas." De acordo com Elaine Deboni, CEO do Pop Center e vice-presidente das Micro e Pequenas Empresas na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), oe esse apoio é fundamental para a retomada dos negócios. “Uma das coisa que mais abala as pessoas é quando elas perdem a sua fonte de renda. Se eles tem o trabalho, vão reconstruir suas vidas."

O Pop Center conta com 800 lojas e, aproximadamente, 18 mil metros quadrado de área. Elaine informa que o espaço não foi prejudicado pela enchente que ocorreu, uma vez que, ele foi construído sobre o Terminal Praça Rui Barbosa, em uma altura de cinco metros do solo. Ela também destaca que, ao passo em que muitos estabelecimentos comerciais, localizados no entorno, foram vandalizados e roubados, o Pop Center não teve problemas, porque contou com segurança terceirizada. No momento, a dirigente está preocupada com a falta de energia elétrica no local, o que ainda impossibilita os comerciantes operarem normalmente.



Ela explica que o Pop Center é dedicado à promoção da transformação social, com esforços na inclusão e na criação de oportunidades para o desenvolvimento individual. Assim, se destaca por sua forte atuação na responsabilidade social, assumindo o compromisso de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.