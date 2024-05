Caminhões-pipa amenizaram desabastecimento de água na Capital

O alto custo do serviço também acabou fazendo com que condomínios residenciais e empresas desistissem de recorrer às empresas da área, já que o volume de água necessário para o abastecimento não compensaria o gasto mínimo.

Ao longo do período mais crítico de desabastecimento de água, o preço do metro cúbico, que equivale a 1000 litros, subiu. No caso do Porto Sul, pulou de R$240,00 para R$390,00 . Segundo Borges, além do aumento do custo de aquisição da água com a fonte, também houve uma mudança no horário de operação da empresa. Para atender à alta demanda dos consumidores, a equipe de funcionários começou a trabalhar durante a noite, além dos turnos da manhã e da tarde, e, por isso, passou a receber um valor extra. “Não tivemos como absorver o aumento e, então, precisamos repassá-lo para o consumidor”, explica Borges.

“Não conseguimos atender às solicitações de cidades como Rio Grande, Santa Maria, Lajeado e da região do Vale do Taquari, porque a saída de Porto Alegre estava dificultada”, explica o diretor-presidente da Porto Sul, Sandro Borges.

O Grupo Porto Sul é uma das empresas que viu a demanda para aluguel de caminhões-pipa aumentar ao longo do mês. No entanto, a área de atuação do grupo, que prioriza o atendimento a questões sociais mais urgentes, foi limitada devido aos bloqueios ocasionados pelas enchentes nas estradas gaúchas.

l em Porto Alegre e cidades vizinhas. Apesar de as estações de tratamento de água já estarem operando com certa normalidade, o abastecimento feito por caminhões-pipa ainda se faz necessário em alguns locais da Capital, como é o caso dos

Colégio da Capital teve de recorrer ao serviço

O abrigo organizado pelo Colégio Bom Conselho em sua sede, em Porto Alegre, resistiu alguns dias sem o abastecimento regular de água. A maioria dos prédios do colégio tem depósito de água, mas não há comunicação entre eles. Por isso, a água teve de ser transposta de um local para o outro com o uso de bombas. Apesar dessa estrutura, no entanto, foi necessário contar com o auxílio de um caminhão-pipa para a manutenção da prestação de serviço.

“Boa parte da água que chegou aqui por caminhões-pipa foi fornecida pelo Dmae ou pelas empresas que estão dando suporte para esse departamento, sem custo extra para o colégio. Como tínhamos o abrigo, a prefeitura procurou ajudar. Além disso, nós compramos água de um fornecedor particular”, explica o diretor do Bom Conselho, Antonio Dreyer.

O colégio também recebeu doação de água de uma empresa de cerâmica que adaptou sua frota de caminhões com reservatórios.

Embora a escola já esteja recebendo água potável das estações de tratamento desde domingo, ainda é necessário o abastecimento feito por caminhões-pipa. Isso porque a água que chega não tem pressão para subir no depósito dos prédios, somente no nível do pátio.

Dreyer destacou a solidariedade da comunidade do colégio diante da tragédia vivida pelos gaúchos. “Mesmo sem vínculo com o DMAE, pessoas ligadas ao Bom Conselho ou sensibilizadas pela organização do abrigo conseguiram nos trazer água também. Algo em torno de 30 mil litros de água vieram através dessas fontes alternativas”, finaliza.

Outros estabelecimentos da cidade afetados pelo desabastecimento de água que recorreram aos caminhões-pipa foram os hospitais. O Moinhos de Vento e o Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) também precisaram adotar o recurso para manter os atendimentos aos pacientes. Nesta treça-feira (21), no entanto, com a normalização gradual do abastecimento em Porto Alegre, o fornecimento de água, antes realizado apenas por caminhões-pipa, começou a ser restabelecido.