Venda de bilhetes para voos comerciais na Base Aérea de Canoas começa nesta terça

venda de bilhetes para os voos comerciais que começam a operar na Base Aérea de Canoas . Serão 18 novos voos, além dos 116 voos semanais já anunciados na primeira fase do plano de aviação emergencial na região. As informações são do governo federal. . Serãona primeira fase do plano de aviação emergencial na região. As informações são do governo federal.

Base aérea e mais de 300 voos extras tentam suprir fechamento do Salgado Filho

LEIA TAMBÉM:

Segundo informações do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), a quantidade de voos divulgada anteriormente foi mantida, com adequações para outros aeroportos regionais. Com o novo anúncio, ao todo serão 134 voos para o acesso ao Rio Grande do Sul.