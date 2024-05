Eleição para escolher nova diretoria da Fiergs acontece nesta terça-feira

A eleição da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) acontece nesta terça-feira (21), entre 10h e 16h, de forma híbrida. O pleito decidirá a nova diretoria da federação no período entre 2024 e 2027 e será disputado por duas frentes. A Chapa 1 é liderada pelo atual vice-presidente da Fiergs, Claudio Bier, e a Chapa 2 encabeçada pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), Thômaz Nunnenkamp.

será realizada na Associação Leopoldina Juvenil, na Rua Marquês do Herval, nº 280, Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para a votação, tanto presencial como remota, será utilizado sistema eletrônico de votação, através de conexão segura. A plataforma eletrônica será o Sistema Eletrônico de Votação para a Indústria (Sevi).



Os vice-presidentes de Claudio Bier são André Bier Gerdau Johannpeter, Arildo Bennech Oliveira, Claudio Teitelbaum, Clovis Tramontina, Maristela Cusin Longhi e Ubiratã Rezler. Os vice-presidentes de Thômaz Nunnenkamp são Cezar Luiz Muller, Marcos Odorico Oderich, Marlos Davi Schmidt, Mateus Bertolini Sonda, Sergio de Bortoli Galera e Ubirajara Terra.



pretende criar um conselho formado por empresários de renome e instituir o cargo de diretor executivo.



"Os poderes ainda estão extremamente centralizados na figura do presidente e isso não é culpa dos atuais gestores. É uma cultura de décadas. Precisamos avançar para um sistema mais moderno, porque, será cada vez mais difícil o industrial dedicar-se full time a uma entidade", explica.