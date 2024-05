Normalização do setor elétrico gaúcho deve levar mais cerca de 60 dias

Como muitos segmentos da infraestrutura gaúcha, o de energia também se restabelecerá gradativamente após as chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul. O coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs, Edilson Deitos, e o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, estimam que uma regularização do setor elétrico no Estado ainda levará pelo menos cerca de 60 dias.

O maior “gargalo” apontado pelos dois durante a crise provocada pelas enchentes foi no sistema de transmissão (composto de linhas e subestações de grande porte, que deslocam expressivos volumes elétricos, que chegam às distribuidoras, como RGE e CEEE Equatorial, que trabalham com tensões menores e fazem essa energia chegar ao consumidor final). De acordo com o boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), nesta sexta-feira (17) ainda estavam fora de operação 21 linhas de transmissão, oito transformadores e quatro usinas no Rio Grande do Sul. Entre os ativos da rede de operação afetados pelo evento climático e que retornaram à atividade estavam dez linhas e seis transformadores.

O coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs considera que será necessário repensar e analisar a situação de subestações de energia que ficaram inoperantes devido às chuvas e enchentes. Ele sugere que é preciso avaliar opções para a proteção dos sistemas de transmissão, para resguardá-los em caso de futuros acontecimentos climáticos semelhantes.

Já para o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, o setor elétrico do Rio Grande do Sul conseguiu se sustentar durante os eventos climáticos ocorridos, porém reforça que houve muitos desligamentos de importantes linhas de transmissão que conectam o Estado às demais regiões do País. “Por inundações e outros tantos motivos”, frisa Menzel.

Apesar desse cenário precário, o dirigente revela que a Eletrosul (empresa de transmissão que atua no Estado) informou que não faltará energia (vinda de outras regiões) para o Rio Grande do Sul. “No entanto, uma coisa é chegar a energia e outra a distribuição interna, que são as redes da RGE, CEEE Equatorial e das pequenas cooperativas que atuam no Interior gaúcho”, ressalta o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura.

Sobre as distribuidoras, Menzel assinala que em um evento dessa magnitude, essas companhias que têm uma malha muito mais ramificada e sensível que as transmissoras, obviamente seriam muito impactadas, sem muita alternativa para se precaver do acontecimento. Dentro desse cenário, ele enfatiza que não há condições hoje de uma retomada do fornecimento de energia pleno e imediato no Rio Grande do Sul.