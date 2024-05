Aeroportos de Pelotas e Uruguaiana recebem primeiros voos da malha aérea emergencial

Desde a semana passada, os aeroportos de Pelotas e Uruguaiana, administrados pela CCR Aeroportos no Rio Grande do Sul, começaram a receber voos como parte da malha aérea emergencial coordenada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O objetivo é ampliar o número de conexões aéreas no Estado em meio à situação de calamidade pública devido às enchentes e o fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

Nesta primeira fase da malha emergencial, Pelotas, na região Sul do RS, contará com voos da Azul, em dias alternados, para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, até 31 de maio, e da VoePass para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 21 de maio. No dia 28 de maio, a VoePass também passará a oferecer voos para Florianópolis (SC), às terças e sábados, até o dia 29 de junho.



Pelotas conta ainda com uma frequência regular da Gol para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já o Aeroporto de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, terá voos da Azul para o Aeroporto Internacional de Curitiba até o dia 30 de maio, em dias alternados.



O Gerente Executivo de Operações da CCR Aeroportos, Marcius Moreno, afirma que a concessionária está fazendo adaptações na rotina dos aeroportos no RS para atender às demandas da malha aérea emergencial.



“Deslocamos profissionais de nossos aeroportos em outros Estados para fortalecer o suporte às equipes de Pelotas e Uruguaiana. Também estamos fortalecendo nossa escala de limpeza, reforçando a reserva de combustível e adotando várias outras medidas para que todos os voos previstos ocorram sem nenhuma intercorrência.”



Voos com ajuda humanitária



Os terminais administrados pela CCR Aeroportos no Rio Grande do Sul também se transformaram em pontos de apoio para aeronaves que trazem ajudas humanitárias para as vítimas das enchentes no Estado. Além de Pelotas e Uruguaiana, Bagé também recebe voos particulares com doações.



Na última quinta-feira (17), o Aeroporto de Pelotas recebeu uma aeronave oficial do Governo dos Estados Unidos com diversos donativos para o Estado, principalmente cobertores e água mineral. Aeronaves do Exército Brasileiro também são constantemente abastecidas com materiais nos terminais.



Para facilitar a chegada de suprimentos, a CCR isentou as tarifas aeroportuárias em todos os 16 terminais que administra no Brasil. Além disso, o time de colaboradores dos terminais presta todo o auxilio necessário para a recepção das aeronaves e transporte dos materiais.