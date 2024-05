Operadores Logísticos disponibilizam sua frota para ajudar o Rio Grande do Sul

Os principais responsáveis pela logística do País estão juntos em uma missão solidária para levar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Diante da dificuldade de acesso aos municípios afetados pela chuva, é fundamental a contribuição dessas empresas na entrega das doações para as vítimas que estão alojadas em abrigos espalhados pelo estado gaúcho. As informações são da ABOL.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil confirma mais dois óbitos devido às cheias no RS; número sobe para 15



As companhias filiadas à Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) estão fazendo a sua parte ao utilizarem a sua expertise e a sua frota, seja ela por terra, água ou ar, para levar os mantimentos ao maior número possível de pessoas. Os produtos são recebidos nas unidades dos OLs, em diferentes regiões do Brasil e, em seguida, transportados aos locais atingidos pelos alagamentos.



As ações dos OLs também envolvem parcerias em pontos de coleta com institutos, clientes, ONGs e prefeituras. Algumas empresas disponibilizaram uma chave pix para a compra de itens básicos. A maioria está arrecadando produtos de higiene, roupas, cobertores e alimentos até o próximo dia 17. Aqueles que desejarem contribuir, podem acessar as redes sociais da ABOL e obter mais informações sobre locais exatos para doação, prazo de entrega e dados para depósito.



“É uma grande corrente do bem que está unindo solidariedade com experiência, afinal os Operadores Logísticos têm a capacidade de facilitar a dinâmica de transporte dos itens que precisam ser distribuídos prioritariamente. Não basta garantir os mantimentos, é necessário ter como movimentá-los até o destino final. Isso envolve caminhões, aviões e até mesmo embarcações, já que temos empresas fazendo essa ação por meio do serviço de cabotagem. É uma operação complexa para manter o estado abastecido, mas os OLs estão acostumados e podem ajudar efetivamente”, destacou a diretora executiva da ABOL, Marcella Cunha.



Segundo ela, a Associação também tem sido procurada por outras organizações, que conseguiram coletar volume expressivo de doações, mas não têm a possibilidade de transportá-las ou acionar parceiros em tempo hábil para entrega nos municípios atingidos. Foi o caso das Forças Aéreas Brasileiras (FAB), que estão transportando toneladas de doações pelas aeronaves, mas cujo excedente precisa ser direcionado pelo modal rodoviário.



“Os OLs associados têm sido acionados por meio da ABOL, em especial aqueles cujas rotas incluem o Centro-Oeste, e eles vêm dedicando capacidade para atender essa demanda. O metrô Distrito Federal também já nos contatou para solicitar apoio logístico, em função do alto volume arrecadado nessa corrente do bem, que envolve cidadãos e usuários”, completou Marcella.

LEIA MAIS: Governo Federal detalha contratação de três estudos preventivos para evitar novas enchentes