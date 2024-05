Caixa terá unidades móveis para saque do FGTS

Scalabrin falou sobre a demanda de serviços da Caixa para saques de benefícios, o que determinou uma nova logística, inclusive com unidades móveis. “O movimento é de recuperar as agências e enviar caminhões ao interior, em cidades impactadas. Vamos também atender nos abrigos”, disse, ao explicar que nesta sexta-feira serão definidas as localidades que serão atendidas pelos cinco veículos disponibilizados. “Importante o cidadão saber que a Caixa está disponibilizando o serviço pelo site, por app, nos abrigos, para que, sem aglomeração, recebam (os valores) em segurança”, acrescentou. A Caixa também liberou o abono salarial do PIS/Pasep . Desde a última quarta-feira, teriam direito ao abono trabalhadores nascidos em maio e junho. Porém, também poderão sacar o benefício os nascidos de julho a dezembro. A estimativa da Caixa é de que benefício para os gaúchos atingidos pelas cheias alcance 702 mil trabalhadores, com um valor total de R$ 726,7 milhões este mês .

De acordo com o superintendente de Rede em Porto Alegre, Renato Scalabrin, será usado o sistema de biometria quando houve perda total da documentação . Caso não haja biometria no sistema da Caixa, uma parceria com o IGP permitirá o cadastramento em agências e abrigos, junto com a emissão de segunda via da Carteira de Identidade.

A Caixa disponibilizou o saque através do aplicativo FGTS ou nas agências físicas. Até a tarde desta quinta-feira, trabalhadores de 59 cidades gaúchas já haviam feito a solicitação . Os moradores de municípios com até 50 mil habitantes não precisarão apresentar a documentação comprobatória do endereço residencial para o saque do FGTS. Nas demais localidades, o rito segue o mesmo: o município envia o pedido para habilitação de pagamento. O tempo médio de liberação é 3 dias. O benefício pode ser retirados em até 90 dias.

A liberação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está entre as medidas anunciadas pelo governre os saques.

Como resgatar o FGTS pelo aplicativo:

Para Versão 3.39.4:

- Clique na opção “Meus Saques”;

- Escolha a opção “Outras Situações de Saques”;

- Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”;

- Selecione o munícipio de sua residência e clique em “Continuar”;

- Escolha uma das opções para receber seu FGTS:

- Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,

Sacar presencialmente.

- Faça Upload dos documentos requeridos;

- Confira os documentos anexados e confirme;

A Caixa irá analisar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.



Para Versão 4.0.1:



- Clique no card “Solicitar seu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques”.

Selecione “Solicitar saque”;

- Clique em “Calamidade pública”;

- Realize o procedimento de segurança informando login e senha, caso seja necessário.

- Leia sobre as condições e documentos necessários ao saque e clique em “Solicitar Saque”.

- Informe o nome do município e selecione-o na lista;

- Selecione o tipo do comprovante de endereço.

- Digite o CEP e número da residência;

- Encaminhe os seguintes documentos: Documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

- Tire uma foto de rosto segurando o documento de identificação;

- Confira os documentos anexados e confirme;

- Selecione a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e envie a solicitação;

A Caixa irá analisar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.





Veja o passo a passo para cadastrar sua senha no app FGTS.

Se mesmo com o passo a passo você não conseguir acessar o aplicativo, faça contato com a Caixa pelos números 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões)